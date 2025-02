El nuevo enemigo de Trump... ¡las monedas de un centavo! El mandatario pretende eliminarlas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración dejará de acuñar monedas de un centavo debido a su alto costo de producción. Esta medida busca reducir el gasto en el presupuesto nacional y ha generado opiniones divididas entre la población.

Minutos después de la derrota de los Kansas City Chiefs en el Super Bowl celebrado en Nueva Orleans, Donald Trump sorprendió al país con una nueva iniciativa: eliminar la producción de centavos en Estados Unidos. La razón, según el mandatario, es el costo de producción excesivo en comparación con su valor nominal.

TE PUEDE INTERESAR: La Corte Suprema, moldeada por Donald Trump, tendría la última palabra sobre sus órdenes ejecutivas

A través de su cuenta en Truth Social, Trump declaró:

“Desde hace mucho tiempo, los Estados Unidos han acuñado monedas de un centavo que, literalmente, nos cuesta producir más de dos centavos, ¡esto es un desperdicio!”

El presidente aseguró que ya ha dado instrucciones a su secretario del Tesoro para frenar la producción de esta moneda, buscando optimizar el gasto público en la nación.

¿POR QUÉ LOS CENTAVOS SON UN PROBLEMA?

Esta decisión no es meramente simbólica. De acuerdo con un informe publicado por The New York Times, la producción de los centavos ha generado un problema financiero para el Departamento del Tesoro:

• Costo de producción elevado: Fabricar una moneda de un centavo cuesta más de dos centavos.

• Baja circulación: Muchas personas acumulan centavos sin usarlos, afectando la disponibilidad en el mercado.

• Pérdida de eficiencia: El gobierno debe seguir acuñando nuevas monedas para suplir la falta de circulación, lo que genera un gasto innecesario.

UN OBJETO QUE PODRÍA VOLVERSE DE COLECCIÓN

Aunque la producción se detendrá, las monedas en circulación seguirán siendo válidas. Sin embargo, algunos expertos en numismática advierten que el retiro de los centavos podría convertirlos en objetos de colección con un valor mayor en el futuro.

Casos similares han ocurrido en otros países, como Canadá y Australia, donde la eliminación de monedas de bajo valor llevó a un aumento en su cotización entre coleccionistas y comerciantes.

¿CÓMO AFECTARÁ ESTA MEDIDA A LOS ESTADOUNIDENSES?

Aunque para muchos esta decisión puede parecer trivial, su impacto podría sentirse en distintas áreas:

• Redondeo de precios: Los comercios deberán ajustar sus precios o redondearlos al valor más cercano.

• Impacto en la inflación: Algunos economistas temen que la eliminación del centavo pueda generar pequeños aumentos en productos de bajo costo.

• Costumbre de pago: La desaparición del centavo podría impulsar el uso de pagos electrónicos y tarjetas en lugar de efectivo.

¿EL FINAL DE OTRAS MONEDAS PEQUEÑAS?

Algunos analistas consideran que esta medida podría ser el primer paso para eliminar otras monedas de bajo valor, como las de cinco centavos (nickels). En varios países, la reducción del uso del efectivo ha llevado a la desaparición de monedas de pequeño valor, sustituyéndolas por métodos de pago digitales.

TE PUEDE INTERESAR: Proclama Donald Trump el 9 de febrero como ‘Día del Golfo de América’... solo en Estados Unidos

UNA DECISIÓN CONTROVERTIDA

La eliminación de los centavos ha generado opiniones divididas entre la población. Mientras algunos apoyan la medida por considerarla lógica y eficiente, otros la ven como una pérdida cultural y un cambio innecesario en el sistema monetario estadounidense.

¿Qué opinas sobre la eliminación del centavo en Estados Unidos? ¿Crees que es una medida necesaria o que afectará la economía cotidiana? El debate sigue abierto.