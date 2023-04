El Salvador consiguió mermar a sus violentas pandillas, pero ¿a qué costo?

No podías vestir el número 8 porque estaba asociado con la pandilla rival Mara Barrio 18 . No podías usar la marca de zapatillas deportivas que usaban los pandillero s. Y bajo ninguna circunstancia podías llamar a la policía .

“ Me decían, ‘ay no, ¡vives en Vietnam!’ ”, recordó Inglés, mientras le servía a un niño jugo de mango en una bolsa en el puesto de jugos que atiende cerca de su casa.

Inglés solía quedarse mirando un grafiti al otro lado de la calle que decía “Ver, oír y callar”, una frase utilizada por la pandilla para intimidar a los residentes para que guardaran silencio sobre sus crímenes, contó Inglés.

Inglés afirma que aprendió a mantener un bajo perfil: “Menos cosas veía, menos problemas se metía”. Recientemente, el grafiti fue remplazado por una pintura de un pájaro.

Juan Hernández, de 41 años, no había pisado una cancha de fútbol que queda a pocas cuadras de su casa en 10 años.

“Era un territorio,” afirmó, refiriéndose al territorio de la pandilla. “Los balazos le repartían a la gente”.

Ahora usa la cancha para enseñarle a su hijo de 12 años a jugar. “Ahora cada vez que me dice ‘quiero aprender a jugar’, le digo: ‘Vamos’” afirmó Hernández.

El catalizador de la nueva realidad que está surgiendo en El Salvador fue un salvaje fin de semana en marzo del año pasado en el que los criminales dejaron más de 80 muertos.

Funcionarios estadounidenses han afirmado que mucho antes de las medidas enérgicas, el gobierno de Bukele había negociado un acuerdo con los líderes de las pandillas para reducir los homicidios a cambio de algunos beneficios como mejores condiciones carcelarias.

Muchos analistas creen que el repunte de la violencia fue señal de una ruptura del supuesto pacto; Bukele ha negado haber realizado dicho acuerdo.

Tras los asesinatos de marzo, la Asamblea Legislativa controlada por el partido oficialista de El Salvador declaró el estado de emergencia. Las fuerzas militares inundaron las zonas controladas por las pandillas en todos los rincones del país, y detuvieron a 13,000 personas en pocas semanas.

Uno de ellos fue el hijo de Morena Guadalupe de Sandoval, a quien dice no ha visto ni ha podido comunicarse con él desde que fue arrestado cuando regresaba del trabajo a su casa en la capital hace aproximadamente un año. De Sandoval afirma que las autoridades lo han acusado de ser parte de una organización criminal, algo que ella niega.

Cada tres meses visita el Centro Penal de Izalco donde afirma está recluido su hijo Jonathan González López. En este centro penitenciario al occidente del país se han denunciado actos de tortura. De Sandoval ruega obtener información sobre él. A veces lleva a la esposa y al hijo de 2 años de Jonathan.

Lo máximo que ha escuchado es que sigue encerrado.

“Me agarra la depresión”, afirmó De Sandoval. “Me pongo mal, estar pensando en que no lo puedo ver, que no puedo hablar con él”.

En un informe publicado en diciembre, Human Rights Watch y una organización salvadoreña llamada Cristosal entrevistaron a personas detenidas durante el operativo y posteriormente liberadas, quienes describieron los horrores que presenciaron dentro del sistema carcelario del país: golpizas, muertos y raciones dignas de inanición.

Una de esas personas contó que unos guardias habían sumergido su cabeza bajo agua “para que no pudiera respirar”, dice el informe. Otro afirmó que le daban de comer dos tortillas por día, las cuales tuvo que compartir con otro detenido.

De Sandoval afirma que las medidas enérgicas han mejorado la situación en su vecindario, una zona llamada Distrito Italia, que solía estar dominada por el MS-13. Ya no ve a jóvenes fumar marihuana en las esquinas, afirmó.

“Está más seguro”, afirmó. “Por una parte, pues yo lo veo bien”.

Pero De Sandoval no puede separar lo positivo de su dolor diario. Su hijo cumplirá 22 años “adentro” este mes, afirmó. Sueña con poder vislumbrarlo aunque sea de forma fugaz.

“Quisiéramos aunque sea verlo de lejos”, afirmó De Sandoval.

Emiliano Rodríguez colaboró con el reportaje desde Ciudad de México, y Joan Suazo desde Tegucigalpa, Honduras.

Natalie Kitroeff es corresponsal en el extranjero y cubre México, Centroamérica y el Caribe. @Nataliekitro. c. 2023 The New York Times Company.

Por Natalie Kitroeff The New Yok Times.