Elecciones en Estados Unidos frenarían impulso de autos eléctricos; México de los principales afectados

“ Se están estancando las ventas y ahí es donde pega la campaña presidencial, porque la bandera de Donald Trump y los republicanos no son muy creyentes de las tecnologías limpias. Ellos no firmaron los acuerdos de transición energética, fueron los demócratas. Es un tema que va a polarizar mucho en campaña ”, estima Eric Ramírez, director Latam de Urban Science.

Si gana un candidato republicano, los incentivos descritos pueden desaparecer, lo que impactará a México, que es el único país en América Latina que exporta autos eléctricos, principalmente a la Unión Americana , donde su venta todavía no llega a 10 por ciento del mercado total.

Bajo el mandato del presidente Joe Biden, se publicó la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, en inglés), en la que se otorgan estímulos fiscales no sólo a los consumidores de coches eléctricos, sino también a las armadoras. Para acceder a ellos es requisito que los materiales de las baterías y algunos otros componentes se fabriquen en Estados Unidos, Canadá o México.

La automotriz reportó una pérdida de 4.7 mil millones de dólares en su negocio de vehículos eléctricos en 2023 y proyecta una pérdida mayor este año.

Por su parte, en octubre pasado, General Motors pospuso por un año una inversión de 4 mil millones de dólares en una planta de camionetas eléctricas, también en Michigan.

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS

Para Toyota, líder en producción y venta de autos híbridos, no se debe hacer una transición forzada de vehículos de gasolina a eléctricos, pues no todos los consumidores quieren uno y hace falta infraestructura de recarga incluso en países con economías desarrolladas.

“En algunos mercados ha habido una transición de vehículos a gasolina a eléctricos, donde no pasan por esta transición de gasolina, luego híbridos, híbridos enchufables y luego los de hidrógeno”, explica Guillermo Díaz, presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México.

“No puedes ofrecerle al cliente gasolina y luego eléctricos. En países como México no hay infraestructura y la luz tiene costos altos, pero incluso en ciertos países desarrollados falta capacidad para que toda su flota sea eléctrica. No hay forma. Habría que gastar billones de dólares para tener un parque 100% eléctrico. Además, ¿de dónde viene la energía con la que los cargas? Porque si viene de energías contaminantes fósiles, ¿dónde está la limpieza que se busca?”, opina.

Díaz dice que han sido testigos de que en otros mercados una desaceleración en la venta de vehículos eléctricos ha provocado, según sus distribuidores, que los inventarios de eléctricos se acumulen y empiecen a bajar precios.

Desde la perspectiva del presidente de Toyota, Akio Toyoda, los autos eléctricos alcanzarán como máximo 30% de participación de mercado a escala mundial, y el resto serán híbridos enchufables e híbridos. La comercialización de coches eléctricos en México va en ascenso, pero son los híbridos los que tienen una mayor participación.

De enero a noviembre pasado se vendieron 11 mil 766 vehículos eléctricos, casi el triple (169%) que, en el mismo periodo de 2022, pero los eléctricos apenas participan con 0.9% de las ventas totales en el país, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.