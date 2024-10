Erradicar la pobreza global tomará otros treinta años, lamenta el Banco Mundial

Expertos del Banco Mundial advirtieron que al paso que van los países, no se logrará erradicar la pobreza en el año 2030, como había propuesto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Si bien reconocen que se hicieron importantes progresos para que miles de personas mejoraran sus condiciones de vida, la pandemia de Covid-19 contribuyó a descarrilar los avances.

Al divulgar el documento “Pathways out of the polycrisis / Sendas fuera de una policrisis”, explicaron que el 44% de la población mundial vive hoy debajo de la línea de la pobreza, esto es, con menos de 6.85 dólares diarios, una proporción similar a la que se ha tenido desde el año 1999.

De ellos, el 8.5%, que son unos 700 millones de personas, viven en pobreza extrema, que en términos del BM, son personas que viven con menos de 2.15 dólares al día.

Y anticipa que pasarán otras tres décadas para erradicar la pobreza, particularmente de los países de bajo ingreso, que son los que fueron más afectados en la pandemia por el deterioro de sus condiciones de ingreso.

Al presentar el documento, el exrepresentante de Banco Mundial en México, actual director gerente del organismo, Axel van Trotsenburg, agregó que además de la pandemia, los factores que dificultaron el cumplimiento del objetivo 2030 fueron el lento crecimiento de las economías; la elevada deuda, los conflictos geopolíticos así como el cambio climático.

El documento, que será base de análisis para los asistentes a las Reuniones Anuales que se llevarán a cabo la semana próxima en Washington, D.C., muestra que 49 economías de las más de 190 del planeta, concentran alta desigualdad en la distribución del ingreso y son países que se encuentran localizados en África Subsahariana y Latinoamérica y el Caribe.

Con información de El Economista