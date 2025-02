EU comienza a trasladar a Guantánamo a personas migrantes vía aérea

Por Hamed Aleaziz and Eric Schmitt

La decisión de enviar a migrantes de Estados Unidos a Guantánamo supone un cambio en la forma en que el país trata a las personas que deporta.

Un avión militar trasladó a un grupo de migrantes desde El Paso hasta la base de la Marina estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, dijeron el martes funcionarios. Se trata de un paso significativo en el plan del presidente Trump de albergar a decenas de miles de deportados en la base.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a Fox Business que “los primeros vuelos de Estados Unidos a la bahía de Guantánamo con migrantes ilegales están en marcha”.

Los migrantes fueron trasladados en un avión de transporte C-17 de la Fuerza Aérea. Llegaron a la base el martes por la noche y se esperaba que fueran retenidos en una zona alejada de la prisión del Pentágono para sospechosos de terrorismo.

La decisión supone un cambio en la forma en que Estados Unidos trata a las personas que deporta. Desde hace mucho tiempo, el gobierno estadounidense ha retenido a los migrantes que recogía en el mar en una instalación de la bahía de Guantánamo, pero no ha trasladado a la base a migrantes procedentes de Estados Unidos vía aérea.

La medida también es un símbolo significativo de los intentos del presidente Trump de cortar el paso a la inmigración legal e ilegal, un pilar clave de su campaña a la presidencia y parte de la promesa de su gobierno. La semana pasada, Trump ordenó al Departamento de Defensa y al Departamento de Seguridad Nacional que se alistaran para ampliar Guantánamo a fin de destinarlo a la detención de personas migrantes.

“Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores delincuentes extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense”, dijo Trump. “Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan porque no queremos que vuelvan, así que vamos a enviarlos a Guantánamo”.

Trump dijo que también era un “lugar difícil del que salir”.

Unos 300 miembros del ejército ya han llegado a Guantánamo para brindar seguridad y empezar a instalar una nueva ciudad de tiendas de campaña para los migrantes. Las fuerzas estadounidenses han levantado 50 tiendas verdes del ejército dentro de un recinto vallado con alambradas, junto a un edificio de estilo cuartel llamado Centro de Operaciones para Migrantes.

Defensores de los migrantes dijeron que enviarlos a Guantánamo era inaceptable.

“Estados Unidos tiene un historial deplorable de detención ilegal de distintos grupos de personas en Guantánamo para evitar la supervisión y la atención pública y este último episodio no es una excepción”, afirmó en un comunicado Hannah Flamm, directora principal de políticas del Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados.

“El gobierno de Trump está haciendo un teatro político para amenazar a los inmigrantes con detenerlos en una de las instalaciones más infames del mundo, con graves consecuencias para los derechos fundamentales de las personas y para el Estado de derecho estadounidense”, dijo.

El domingo, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, dijo que la instalación sería un activo para la agencia.

“Estamos creando capacidad”, dijo en Meet the Press. “Así que agradecemos la colaboración del Departamento de Defensa para alcanzar el nivel necesario a fin de facilitar la repatriación de personas a sus países”.

El martes, Noem dijo en redes sociales que el presidente había dejado claro que Guantánamo albergaría a “lo peor de lo peor”.

“Eso empieza hoy”, dijo.

En las últimas semanas, unos 40.000 migrantes han sido recluidos en centros de detención privados y cárceles locales de todo Estados Unidos, ya que las restricciones de financiación han limitado el número de centros de detención.

En los últimos años, Estados Unidos ha supervisado a un pequeño grupo de migrantes retenidos en el Centro de Operaciones para Migrantes de esa bahía. El centro ocupa un pequeño espacio que solía funcionar como cuartel, cerca de unos campos vacíos que podrían transformarse en una ciudad de tiendas de campaña.

