Haciendo uso de una cláusula de la Constitución, grupos liberales buscan evitar que Donald Trump llegue a las elecciones de 2024

“ Existe una posibilidad muy real de que estos casos estén activos durante las primarias ”, dijo Gerard Magliocca, profesor de derecho en la Universidad de Indiana, quien advirtió que podría haber resultados distintos en diferentes estados antes de que la Corte Suprema tome una decisión final. “ Imagina que tienes una opinión que dice que él no es elegible y luego hay otra primaria en la que está en la boleta ”.

Si Trump aparece en la boleta electoral de Arizona, aquellos que crean que no está calificado aún pueden demandar en un tribunal federal para excluirlo.

“ Los redactores de la Decimocuarta Enmienda aprendieron la sangrienta lección de que, una vez que un insurrecto que rompe un juramento se involucra en una insurrección, no se puede confiar en él para regresar al poder ”, dijo Fein.

En 2021, la organización sin fines de lucro Free Speech For People envió cartas al principal funcionario electoral de los 50 estados solicitando la exclusión de Trump si volviera a postularse para la presidencia . Ron Fein, director legal del grupo, señaló que, tras años de silencio, los funcionarios comienzan a discutir el asunto.

“ No se trata solo de Trump. En cada elección en la que alguien diga algo a favor de un motín que interfiera con la aplicación de las leyes, sus oponentes van a correr para intentar descalificarlo ”, dijo.

McConnell cuestiona si la disposición se aplica a la presidencia porque no es uno de los cargos específicamente enumerados en la Decimocuarta Enmienda, que, en cambio, se refiere al “elector de presidente y vicepresidente”. También dijo que no es claro si el ataque del 6 de enero constituye una “insurrección” según la ley o simplemente un incidente menos complicado desde el punto de vista legal, como un motín.

Se espera que las eventuales impugnaciones judiciales más importantes atraigan un mayor enfrentamiento legal. Pero Michael McConnell, profesor de derecho en la Universidad de Stanford, quien es conservador y no apoya a Trump, dijo que el caso no será sencillo.

“ Como secretario de Estado de Georgia me queda claro que los votantes son inteligentes y merecen el derecho a decidir las elecciones ”, dijo en una declaración enviada por correo electrónico.

Si algún estado prohíbe que Trump contienda, se espera que su campaña de reelección presente una demanda y que posiblemente lleve el caso directamente a la Corte Suprema. Si ningún estado se lo prohíbe, Free Speech For People y Citizens for Responsibility and Ethics, en Washington, otra organización sin fines de lucro, probablemente objetarán su presencia en la boleta.

Es fundamental que el tribunal superior resuelva la cuestión antes de las elecciones generales, dijo Edward Foley, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Ohio. Su temor es que, si las calificaciones de Trump no se resuelven y gana, los demócratas podrían intentar bloquear su ascenso a la Casa Blanca el 6 de enero de 2025, lo que desencadenaría otra crisis democrática.

Quienes presionan para invocar la enmienda coinciden y dicen que creen que el caso es claro.

“Este no es un castigo. Es como decir que un presidente debe tener 35 años y ser ciudadano por nacimiento”, dijo Noah Bookbinder, presidente de Citizens for Responsibility and Ethics. “Tampoco debiste haber ayudado a organizar un levantamiento contra el gobierno”.

Por Nicholas Riccardi The Associated Press.