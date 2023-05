Hay “resistencias terribles” a la aplicación del Concilio Vaticano II, lamenta el papa Francisco

En este sentido, Francisco aseveró que “el abusador debe ser condenado, en efecto, pero como hermano. Condenarlo debe entenderse como un acto de caridad”, y continuó, “hay una lógica, una forma de amar al enemigo que también se expresa de esta manera. Y no es fácil de entender y vivir. El abusador es un enemigo. Cada uno de nosotros siente esto porque nos identificamos con el sufrimiento de los abusados”, concluyendo que “incluso hablar con el abusador nos da asco, no es fácil. Pero ellos también son hijos de Dios y se necesita atención pastoral. Merecen un castigo, pero también un cuidado pastoral. ¿Cómo hacerlo? No, no es fácil. Tienes razón”.

Con información de la Agencia EFE.