Primeros 100 días de Trump, de guerras comerciales a una cruzada antinmigrante

Una encuesta del Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos y The Associated Press encontró que el 46% de los adultos en Estados Unidos aprueban la forma en que Trump ha manejado la inmigración, mientras que aproximadamente la mitad dice que ha “ido demasiado lejos” cuando se trata de deportar a inmigrantes que viven ilegalmente en el país.

Dana Gioia, poeta y expresidente del National Endowment for the Arts (NEA), solía decir que una clave para mantener el apoyo a esa agencia y a otras organizaciones federales era asegurarse de que respaldaran proyectos en la mayor cantidad posible de distritos legislativos.

Trump emitió una exhortación extraordinaria para el juicio político de un juez federal que falló en su contra en el caso de migrantes venezolanos acusados de ser pandilleros. Eso provocó una inusual reprimenda del presidente de la Corte Suprema, John Roberts , quien no mencionó al presidente por su nombre pero declaró que el juicio político no es una respuesta apropiada a desacuerdos sobre decisiones judiciales.

Desde que regresó al cargo, Trump ha destituido a líderes, puesto a personal bajo licencia administrativa y recortado cientos de millones de dólares en fondos con los que artistas, bibliotecas, museos, teatros y otros en la comunidad cultural habían contado durante mucho tiempo. Actuando sin autorización del Congreso, ha declarado que instituciones que van desde el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas hasta el National Endowment for the Humanities (NEH) se han convertido en frentes de una agenda “progresista” que amenaza con socavar lo que él llama “nuestra visión para una Edad de Oro en las artes y la cultura”.

Las organizaciones que él ha atacado se remontan principalmente a mediados de la década de 1960, en el apogeo de los programas internos de la “Gran Sociedad” del presidente Lyndon Johnson, cuando el gobierno gozaba de un alto apoyo público y la promoción de las artes era una prioridad nacional. El Centro Kennedy, el NEA, el NEH y el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas fueron establecidos con un amplio respaldo de los dos partidos.

Las humanidades “son los idiomas, religiones, leyes, filosofías y costumbres que nos hacen distintos”, dice una declaración en el sitio web del NEH. “Son nuestra historia y nuestras culturas, las ideas y movimientos que han moldeado sociedades a lo largo del tiempo”.

El NEH y otros también citan beneficios prácticos; las artes y la cultura son buenas para la economía.

En el sitio web del NEH se incluye un titular que dice que ese fondo “apoya a las humanidades en cada estado y jurisdicción de Estados Unidos”. El sitio web del NEA destaca un estudio reciente del gobierno que muestra que las artes agregaron 1,2 billones de dólares a la economía en 2023 y, en un momento en que Trump ha impuesto aranceles elevados a naciones de todo el mundo, señala que “el valor total de las exportaciones de artes de la nación fue casi 37 mil millones de dólares mayor que el valor de las importaciones de artes de otros países”.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Muchos periodistas pensaron que un segundo mandato de Trump sería un desafío para su sector. Pocos se percataron de hasta qué punto.

El nuevo gobierno ha librado un combate enérgico, incluso en forma innovadora, contra la prensa desde que asumió el cargo. Ha peleado contra CBS News y The Associated Press en los tribunales, ha intentado desmantelar la Voz de América administrada por el gobierno, y envió a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) a perseguir a los que el gobierno percibe son rivales suyos en los medios de comunicación.

La Casa Blanca ha establecido cuentas de respuesta rápida en redes sociales que mantienen un flujo constante de réplicas para “responsabilizar a las noticias falsas”.

”El gobierno de Trump está en una campaña para hacer todo lo que pueda con el fin de disminuir y obstruir el periodismo en Estados Unidos”, observó Bill Grueskin, profesor de periodismo de la Universidad de Columbia.

El futuro de Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty y servicios similares que durante generaciones han entregado noticias imparciales a países donde escasean está siendo sujeto de un forcejeo en los tribunales.

Trump demandó a CBS News porque creía que “60 Minutes” editó un segmento a fines del año pasado en beneficio de Kamala Harris, rival electoral de Trump. La demanda aún pende sobre la cadena. Pero de todas formas esa revista de noticias ha producido varios segmentos contundentes contra el gobierno durante sus primeros 100 días, ante lo cual Trump emitió una respuesta airada en redes sociales el 13 de abril.

El presidente de la FCC de Trump, Brendan Carr, también está investigando a CBS News, al igual que a ABC News, NBC News, NPR, PBS, Comcast y, más recientemente, la Walt Disney Co., esta última por promover políticas de diversidad, equidad e inclusión.

La AP demandó al gobierno después de que redujo el acceso de la agencia de noticias a eventos presidenciales por no seguir el ejemplo de Trump de renombrar el Golfo de México, ganando un fallo judicial de que el gobierno no podía castigar a la organización por ejercer la libertad de expresión. El gobierno dice que piensa apelar. También ha intentado modificar el tipo de integrantes del cuerpo de prensa que lo cubre, introduciendo nuevos medios —término que algunos consideran un eufemismo para referirse a prensa amigable con el gobierno—, y quiere tener más control sobre quién le hace preguntas a Trump.

Fox News es nuevamente la fuente a la cual acudir para escuchar la forma de pensar de Trump, o el de personas que intentan influir en él.

El mayor bochorno del joven gobierno llegó cuando invitó sin querer a un periodista a un chat grupal donde se habló sobre planes militares. Aún peor, es un personaje que presuntamente le cae mal a Trump: el editor en jefe de la revista Atlantic, Jeffrey Goldberg.

Los asistentes de prensa de Trump casi no dejan escapar oportunidades para promover el punto de vista de su jefe, regañar a los medios o ambos simultáneamente: dicen que no responden a preguntas de reporteros que citan pronombres personales en sus biografías.

Por Josh Boak, Chris Megerian, Will Weissert. Eric Tucker, Lindsay Whitehurst, Matthew Lee, Lisa Mascaro, Tara Copp, Lolita C. Baldor, Amanda Seitz, Matthew Daly, Hillel Italie y David Bauder, The Associated Press.