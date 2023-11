Internet Watch Foundation advierte que la inteligencia artificial podría usarse para crear imágenes de abuso sexual infantil

Nueva York- En su informe “How AI is being abused to create child sexual abuse imagery” Internet Watch Foundation, hace un exhorto tanto a gobiernos como a las empresas tecnológicas con prontitud antes de que las imágenes de abuso sexual infantil rebasen las capacidades de las agencias policiales al aumentar de forma significativa la cantidad de víctimas potenciales.

“No estamos hablando del daño que esto podría causar”, declaró Dan Sexton, director de tecnología de la agrupación. “Esto es algo que está ocurriendo ahora mismo y debe encararse ahora mismo”.

TE PUEDE INTERESAR: ONU crea Consejo Consultivo sobre Inteligencia Artificial

En septiembre, en Corea del Sur, el Tribunal del Distrito Busan, en un caso sin precedente, sentenció a un hombre a dos años y medio de precisión por haber usado la inteligencia artificial para crear 360 imágenes de abuso sexual infantil.

Así también, se han dado casos en donde niños usan esta tecnología en contra de otros niños. En una escuela en ubicada al sudoeste de España, la policía está llevando a cabo una investigación en relación aún caso en que presuntamente unos adolescentes usaron una aplicación de teléfono celular con la que crearon imágenes en que sus compañeros vestidos aparecen desnudos.

En México, un alumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en CDMX, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) imputado de editar más de 160 mil fotos de compañeras con IA en las que aparecen desnudas y posteriormente las vendió.