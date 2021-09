Joe Biden usa política controversial de Trump contra los migrantes haitianos

Aparentemente se pretendía evitar la propagación del COVID-19 en los atestados puestos de la Patrulla Fronteriza y en las instalaciones gestionadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Los críticos de esta política la ven como una medida apenas disfrazada para obstaculizar la inmigración, haciendo notar que priva a las personas de su derecho a solicitar asilo o a tratar de permanecer en Estados Unidos a través de alguna otra vía legal.

El año pasado, ex funcionarios federales de salud dijeron a The Associated Press que el gobierno de Trump hizo caso omiso a los científicos gubernamentales que dijeron que no había evidencia de que invocar el Título 42 frenaría el coronavirus. Sin embargo, la orden de salud pública sigue vigente y cientos de miles de personas han sido expulsadas con base en su autoridad.

¿QUÉ HA PASADO EN EL GOBIERNO DE BIDEN?

Biden ha anulado muchas de las políticas de Trump relativas a la inmigración legal e ilegal. Sin embargo, su gobierno ha mantenido en vigor el Título 42 en un momento en que el COVID-19 sigue haciendo estragos en todo el mundo y en medio de un aumento de los migrantes que tratan de entrar a Estados Unidos a través de la frontera suroeste, debido en parte al grave trastorno económico causado por la pandemia y a las condiciones generales en América Central, Haití y otros lugares.

El gobierno de Biden puso fin a la práctica de la era de Trump de regresar a México a los niños que viajan sin un adulto, y ha permitido que algunos migrantes que viajan con sus hijos se queden en Estados Unidos para solicitar asilo u otra posibilidad de residencia legal. Pero ha expulsado a decenas de miles de adultos y familias bajo el Título 42, insistiendo en que es una medida de salud pública y no una política de inmigración.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones presentaron una demanda colectiva para poner fin a las expulsiones de familias. La semana pasada parecieron anotarse una victoria, cuando un juez federal de Washington dijo que el uso del Título 42 de esta manera probablemente era ilegal. Señaló que le ordenaría al gobierno que dejara de expulsar familias en dos semanas. Pero en cuestión de horas el gobierno dijo que apelaría.

“El gobierno de Biden dice que quiere distanciarse de las políticas de asilo inhumanas del gobierno de Trump”, señaló el abogado Lee Gelernt de la ACLU. “Sin embargo, ha mantenido la más extrema de todas las políticas, la política del Título 42 que literalmente está enviando a las familias a las manos de los perseguidores y los cárteles”.