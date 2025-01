La Bahía de Guantánamo explicada: Los costos, los cautivos y por qué sigue operando

El presidente George W. Bush la abrió y la llenó. El presidente Barack Obama intentó cerrarla pero no pudo. El presidente Donald Trump dijo que la llenaría de “tipos malos” y no lo hizo. Y el presidente Joe Biden dijo que quería terminar el trabajo que empezó Obama, pero no podrá hacerlo .

Por ahora, las agencias de inteligencia estadounidenses vigilan todas sus comunicaciones para asegurarse de que no divulgan secretos de Estado.

Pero el gobierno de Obama llegó a la conclusión de que no podía liberar a todos los presos y que, para cerrar la prisión, al menos algunos de ellos tendrían que ser recluidos en Estados Unidos como si siguieran en Guantánamo.

El Congreso no lo permitirá.

¿SABEMOS CUANTO CUESTA?

No exactamente. El último estudio exhaustivo de los costos de funcionamiento de la prisión, realizado por The New York Times en 2019, situaba la cifra en más de 13 millones de dólares al año por cada preso. La mayor parte se destinó a financiar las operaciones judiciales y al personal de la prisión.

En ese momento, había 40 prisioneros y una plantilla del Pentágono de 1800 fuerzas estadounidenses.

Según esa medida, costaría 36 millones de dólares mantener allí a cada preso en 2025.

Pero los costos operativos han cambiado. El Pentágono redujo la plantilla a más de la mitad y reclutó a más contratistas, que pueden resultar más caros que los soldados que prestan servicio durante nueve meses.

Los procedimientos de los tribunales de guerra han costado cientos de millones de dólares en salarios, infraestructuras y transporte. Desde 2019, la Oficina de Comisiones Militares ha añadido dos nuevas salas de audiencias, nuevas oficinas y alojamientos temporales, más abogados, más personal de seguridad y más contratistas.

Cada vez más, los costos de las operaciones judiciales se consideran secretos de seguridad nacional y no están sujetos al escrutinio público. Pero surgen instantáneas. Los fiscales pagaron a un psiquiatra forense 1.4 millones de dólares en honorarios de consultoría en el caso del 11-S.

¿ES CULPA DE LA TORTURA DE LA CIA?

Es un factor. Si algunos de estos prisioneros hubieran sido llevados directamente a Estados Unidos poco después de ser capturados, habrían estado bajo custodia federal y muy probablemente ya habrían sido juzgados en tribunales estadounidenses.

En cambio, 12 de los últimos 15 detenidos fueron recluidos en prisiones de “sitios negros” en el extranjero, gestionadas por la CIA, donde se les mantuvo incomunicados y se les interrogó con ahogamientos simulados, palizas, privación del sueño y años de aislamiento.

Debido a lo que se les hizo, y dónde, el gobierno de Bush optó por juzgar a los hombres en un nuevo tribunal de seguridad nacional que creó en Guantánamo. Los juicios han estado estancados en audiencias preliminares, dos durante más de una década, que se han centrado en la mancha de su tortura; en cuánto podían saber los abogados de los presos, y el público, al respecto; y en los esfuerzos para que se desestimaran los casos a causa de ello.

La salud de los detenidos restantes se está deteriorando, tanto física como mentalmente, y los abogados lo achacan a su prolongado confinamiento en solitario y al maltrato. Algunos tienen daños y trastornos cerebrales por los golpes y la privación de sueño. Otros tienen dañado el sistema gastrointestinal por abusos rectales.

El Congreso financia una nueva clínica médica de 435 millones de dólares en la base.

¿SE PUEDEN LIBERAR MÁS PRESOS?

Tres de los 15 presos han sido elegidos para ser liberados si el Departamento de Estado puede encontrar países donde puedan restablecerse y dar seguimiento de sus actividades. Se trata de un apátrida rohinyá, un somalí y un libio.

Otros tres presos que nunca han sido acusados, todos ellos antiguos prisioneros de la CIA, no han sido absueltos, pero reciben revisiones periódicas. Uno de ellos es un afgano al que los dirigentes talibanes quieren repatriar. c.2025 The New York Times Company.

Carol Rosenberg, The New York Times.