La independencia de Groenlandia bajo la sombra de Trump marca las elecciones legislativas en la isla

Según un reciente sondeo, el 85 % de los groenlandeses no quiere ser parte de EEUU, aunque la mayoría está a favor de la independencia .

“ Una negociación real puede durar mucho. No podemos decir si formaremos un Estado mañana, el año que viene o el futuro próximo ”, ha afirmado Jensen.

“ Lo más importante es ser minuciosos, acercarnos a nuestro objetivo cada día. No quiero dar una fecha ”, ha dicho Egede.

TRUMP Y RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

El Naleraq, tercera fuerza parlamentaria y que representa una línea más rupturista, defiende un tratado de libre asociación con Estados Unidos a cambio de apoyo económico y de garantizar la seguridad, aunque tampoco se atreve a dar una fecha concreta y admite que el proceso puede llevar tiempo.

Los Demócratas, cuarta fuerza, insisten en la importancia de asumir más competencias -sólo tres en los últimos 15 años de las más de 30 que permite el Estatuto- y reducir la dependencia económica de Copenhague: “No podemos empezar a construir la casa por la chimenea”, afirma su líder, Jens Frederik Nielsen.

Nielsen declaró recientemente que no iba a “permitirle” a Trump -cuyo hijo visitó a principios de enero la isla- comprar Groenlandia ni “amenazar” su democracia.

“Groenlandia es nuestra. No queremos ser estadounidenses, tampoco daneses, somos groenlandeses. Los estadounidenses y su líder deben entenderlo. No estamos en venta y no pueden adquirirnos sin más, porque nuestro futuro lo decidimos nosotros en Groenlandia”, respondió hace dos días Egede a las últimas declaraciones de Trump.

Jensen habló de “falta de respeto” de Trump y calificó sus palabras de “preocupantes”, mientras el Naleraq llamó a la unidad y a definir quién es groenlandés, reiterando su idea de crear un «registro» para inuit, una polémica propuesta que hasta ahora ha sido rechazada por el Parlamento.

DEPENDENCIA ECONÓMICA Y PROBLEMAS CON DINAMARCA

Esta isla de unos 57,000 habitantes que viven en 2.2 millones de kilómetros cuadrados (un 80 % cubierto permanentemente por el hielo) tiene una gran dependencia de Dinamarca, que aporta más del 40 % de los ingresos anuales, y de la pesca (90 % de sus exportaciones).

Groenlandia arrastra desde hace décadas problemas sociales vinculados a su pasado colonial, con altos índices de alcoholismo, abusos y suicidios, aparte de una sanidad y una educación con peor nivel que los del resto del Estado danés, cuestiones que han tenido protagonismo en la discusión electoral.

Y afronta otro problema serio: mientras su población apenas ha variado desde 2008, el número de groenlandeses que viven en Dinamarca ha subido un 23 % y los expertos calculan que, en 25 años, habrá 10,000 habitantes menos en la isla.

La revelación de que Dinamarca implantó durante décadas espirales a mujeres groenlandesas para evitar una explosión demográfica y los numerosos casos de retirada de hijos a familias groenlandesas residentes en la antigua metrópoli han tensado más la relación.

Tampoco han sentado bien la difusión y posterior retirada, por incluir supuestamente información errónea, de un documental de la cadena pública danesa DR sobre los beneficios obtenidos por Copenhague en una antigua mina en la isla y otro programa satírico del mismo canal, denunciado por racismo hacia los groenlandeses.

Por Anxo Lamela, Agencia EFE.