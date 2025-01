‘Las empresas automotrices de Estados Unidos necesitan a México para competir’: Marcelo Ebrard

En un esfuerzo por fortalecer la colaboración entre las industrias automotrices de México y Estados Unidos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó la importancia de las empresas mexicanas como complemento estratégico para las firmas estadounidenses. Durante su visita a Detroit, considerada el corazón de la industria automotriz en Estados Unidos, Ebrard reafirmó el papel crucial que juega la cooperación comercial entre ambos países en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En su participación en el foro titulado “Driving Shared Prosperity: The Critical Role of Open Trade in the Auto Industry”, organizado por la Detroit Regional Chamber, Ebrard subrayó que “las grandes empresas automotrices de Estados Unidos requieren a México para ser competitivas frente a otros bloques”. El evento reunió a 50 directivos de alto nivel, incluidos CEO, CFO y COO de empresas globales del sector automotriz y de movilidad, con operaciones tanto en el sudeste de Michigan como en Windsor, Canadá, y en México.

Durante su discurso, el funcionario mexicano hizo énfasis en que el comercio automotriz representa el 22% del comercio total dentro del T-MEC, un indicador de la relevancia de esta industria para la economía regional. Además, destacó que el desarrollo y la integración de las cadenas de suministro entre los países miembros del tratado son esenciales para enfrentar la competencia de otros bloques económicos globales.