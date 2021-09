Las personas no vacunadas se declaran a sí mismas ‘sangre pura’

Algunos anti-vacunas se han autoproclamado “Sangre Pura” en una campaña de supremacía biológica contra quienes recibieron la vacuna COVID-19.

“De ahora en adelante, me niego a que me llamen ‘no vacunada’”, dijo la influyente conservadora Lyndsey Marie en un post la semana pasada. “Quiero que ahora todos me llamen sangre pura”.

Sus hashtags incluían #harrypotter, #pureblood y #unvaccinated.

Lo más probable es que Marie se refiera a un término popularizado más recientemente por la serie “Harry Potter”, en la que los magos y brujos tenían la progenie más mágica asignada como “sangre pura” o “mestizos”, en lugar de “muggles”, meros humanos. que practican la magia.

Desde entonces, el video de Marie ha acumulado más de 390.000 reproducciones, ya que también les prometió a sus seguidores una nueva línea de productos estampada con “PUREBLOOD; Desenmascarado, sin vacilar, sin miedo “.

El hashtag #pureblood tiene actualmente más de 55 millones de visitas, la gran mayoría de las cuales son fanáticos de Harry Potter de buena fe. Pero algunos usuarios se aferraron al movimiento de Marie.

“En cinco, diez años, tal vez menos, todas las personas que no estén vacunadas, nos perseguirán”, advirtió TikTokker @Leeannstar23, según Vice News publicado el miércoles. Desde entonces, el usuario ha eliminado la publicación.

“Será como ‘Resident Evil’. Seremos el antídoto, porque todos los demás están jodidos y seremos los únicos con sangre pura ”, sugirieron.

El término está ganando fuerza en otros lugares de las redes sociales. Patriotas de sangre pura. Escúchame. El Gran Estado de Mississippi luchará contra esta discriminación. Les damos la bienvenida a todos, anunció un vocero estatal autoproclamado.

Más del 63% de los estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, según los Centros para el Control de Enfermedades COVID Data Tracker. Eso deja una cohorte de más del 36% de los llamados “sangre pura”.

Mientras tanto, los críticos están usando el mismo hashtag para atacar a los “nazis” anti-vax.

“Si te vas a llamar” sangre pura “, no te sorprendas cuando te llamemos nazi”, escribió el usuario de Twitter @dr_re_arranged, en respuesta a la creciente tendencia. El tweet incluía una captura de pantalla que describía el dogma de la “pureza de sangre” de la Alemania nazi.