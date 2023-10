Mañana inicia el Sínodo que podría cambiar a la Iglesia Católica, esto es lo que debes saber

En el documento de trabajo que analizarán los participantes se determina que “ existen personas que no se sienten aceptadas en la Iglesia, como los divorciados vueltos a casar, las personas en matrimonios polígamos o las personas LGTBIQ+ y también señalan formas de discriminación racial, tribal, étnica, de clase o de casta que llevan a algunos a sentirse menos importantes o menos bienvenidos dentro de la comunidad ”, precisa la Agencia EFE.

En su defensa, los cardenales precisaron que se sentían obligados a informar a los fieles “ para que ustedes no sean objeto de confusión, error y desaliento ”.

“ la verdad no tiene necesidad, para llegar al corazón de los hombres, de gritos violentos ”, agregó el papa y continúo expresando que “ a Dios no le gustan las proclamas y los alborotos, las habladurías y la confusión; prefiere más bien el rumor de una brisa suave ”, concluyó su mensaje indicando que “ necesitamos liberarnos de tantos ruidos para escuchar su voz. Porque solo en nuestro silencio resuena su Palabra ”.

“ Hay cuestiones sobre las que ya estamos todos de acuerdo, como el lugar de las mujeres en la Iglesia, que debe repensarse. ¿Pero cómo? Después hay otras cuestiones en las que no estamos de acuerdo en el fondo. Habrá que preguntar a teólogos, expertos, sociólogos ”, explicó Giacomo Costa a AFP

Posterior a los sínodos sobre la familia (2014 y 2015), la juventud (2018) y la Amazonía (2019), el papa decidió dar un paso histórico en la Iglesia católica, ya que por primera ocasión se permitirá el voto de mujeres y laicos no consagrados .

“Es un cambio total respecto a Pablo VI: esta vez se convoca al pueblo de Dios y no a los representantes”, expresó a AFP un observador del Vaticano y agregó que “entre los obispos hay una cultura eclesiástica. Con los laicos, esta no funcionará: no se van a contentar con buenas palabras, habrá exigencia en el procedimiento, en la voluntad de cambio, en la eficacia”.

EL SÍNODO TENDRÁ UNA AGENDA COMPLETA

Los 464 participantes, de los cuales 365 cuentan derecho a voto, durante cuatro semanas, sostendrá reuniones a diario repartidas en 35 grupos de reflexión en cinco idiomas (inglés, italiano, español, francés y portugués).