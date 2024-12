Manual de Elon Musk para el Departamento de Eficiencia Gubernamental tiene un antecedente: X

El uso que Musk hizo de la plataforma para airear públicamente sus planes se convirtió en una herramienta poderosa para comprar la empresa de medios sociales, sumar partidarios a su causa y atraer inversores. Ahora está utilizando la misma estrategia con el Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, al persuadir a sus partidarios para que trabajen en el esfuerzo y ganarse a políticos para conseguir sus objetivos.

“Parte del modus operandi de Musk ha consistido históricamente en decir y prometer grandes cosas y esperar que se hagan realidad”, dijo Dan Moynihan, profesor de la Escuela de Políticas Públicas Gerald R. Ford de la Universidad de Míchigan. “Dirá estas cosas sin ningún sentido real de lo que es posible o no, y asumirá que diciéndolo, puede hacerlo posible”.

Si la historia de Musk con X es un indicio de lo que está por venir, es probable que la situación se torne más compleja para las agencias gubernamentales y sus trabajadores el año que viene, cuando Trump tome posesión. Poco después de que Musk comprara Twitter, recortó su plantilla en más de un 75 por ciento, e incluso despidió a ejecutivos de alto rango, y trastocó los equipos y procesos establecidos en la empresa.

Aparte de los mensajes de Musk, hasta ahora se sabe poco sobre cómo funcionará DOGE. (El nombre es una referencia a Dogecoin, una criptomoneda meme favorecida por Musk). Vivek Ramaswamy, empresario y excandidato republicano a la presidencia, codirigirá la iniciativa. DOGE funcionará al margen del gobierno oficial, pero formulará recomendaciones.

La senadora Susan Collins, republicana por Maine, quien dirigirá el Comité de Asignaciones el próximo Congreso, se reunió a solas con Musk durante más de una hora la semana pasada. Pero dijo a los periodistas que no habían entrado en detalles sobre DOGE.

“No repasamos ninguna lista de recortes ni nada parecido”, dijo Collins.

Las similitudes entre las publicaciones de Musk sobre DOGE y las que hizo antes de comprar Twitter son sorprendentes. Adquirió en secreto una participación mayoritaria en Twitter antes de incorporarse a su consejo de administración en abril de 2022. No se contuvo a la hora de criticar la plataforma, publicando: “¿Twitter se está muriendo?”. Más tarde hizo una oferta para comprar la empresa.

Mientras tanto, Musk seguía atacando a la empresa en internet, arremetiendo contra los ejecutivos y el funcionamiento de la plataforma. Cuando Parag Agrawal, director ejecutivo de Twitter, publicó una explicación del proceso de la empresa para contabilizar las cuentas de bots, que según Musk habían plagado la plataforma, el multimillonario respondió con un emoji de excremento.

Musk también fustigó al abogado principal de Twitter al publicar que las decisiones pasadas sobre cómo moderar el contenido en la plataforma eran “obviamente increíblemente inapropiadas”. Más tarde, compartió un meme en el que se burlaba del abogado, lo que provocó un torrente de ataques de otros usuarios de Twitter.

Estos días, Musk está lanzando críticas similares contra el gobierno.

“¡Las computadoras y el software del gobierno federal están en tan mal estado que a menudo no pueden verificar que los pagos no sean fraude, despilfarro o abuso!”, publicó Musk el lunes. “Por eso el gobierno no puede superar auditorías básicas. A menudo, LITERALMENTE, no saben dónde ha ido el dinero de tus impuestos. Es una locura”.

En otra publicación, en la que se destacaba el papel de un empleado de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, Musk escribió: “Tantos empleos falsos”.

Musk ha sugerido recortes drásticos, incluida la disminución del gasto militar. Él y Ramaswamy también han sugerido eliminar la financiación federal de la Corporación para la Radiodifusión Pública y Planned Parenthood.

En X, Musk cumplió algunas de sus promesas y redujo con rapidez los costos mediante despidos masivos y al suspender los pagos a propietarios, proveedores y conserjes.

Tras su adquisición, Musk también pidió a los empleados de Twitter que enviaran actualizaciones semanales de sus logros. Les exigió que imprimieran el código que habían escrito para demostrar su productividad, y más tarde les dijo que destruyeran las impresiones porque podían ser un riesgo para la seguridad de los datos de la empresa.

El 8 de noviembre, incluso antes de que se anunciara el DOGE, Musk sugirió que podría adoptar el mismo enfoque con los empleados federales.

“Un correo electrónico semanal de logros parece que debería ser obligatorio para todos los empleados del gobierno”, publicó.

Kate Conger es reportera de tecnología en San Francisco. Le puedes escribir a kate.conger@nytimes.com. c. 2024 The New York Times Company.

Por Kate Conger, The New York Times.