Margaret Thatcher, primera mujer elegida como primera ministra en Europa, una década sin la Dama de Hierro

“Creo que es más difícil. Ciertamente es más difícil para una mujer con una familia joven porque la gente dice ‘pero no puedes salir de tu casa’”, dijo la Dama de Hierro a un niño que le preguntó en una entrevista en televisión si era más difícil para una mujer dedicarse a la política. “Yo tuve suerte. Mi casa estaba en Londres, la circunscripción que represento está en el Greater London, así que cuando mis hijos tenían seis años pude pensar ‘bueno, intentaré llegar al Parlamento’. Y lo hice y con éxito. Pero siempre estaba en casa todas las noches”, aseguró.

CONSCIENTE DE SUS RESPONSABILIDADES

Durante los cuatro primeros años de la década de los setenta, Thatcher fue ministra de educación. Tras estos cuatro años en el poder, los Conservadores perdieron las elecciones y un año después, ella fue elegida líder del partido y los siguientes cuatro años estuvo al frente de la oposición. En 1979, los tories volvieron al poder de su mano. Thatcher saludaba desde la puerta del número diez de Downing Street como la primera ministra en Europa.

“Muy entusiasmada. Muy consciente de las responsabilidades”, dijo a un periodista de la BBC que le preguntó cómo se sentía. “Su Majestad, la reina, me ha pedido que forme una nueva administración y yo he aceptado. Es por supuesto el mayor honor que puede tener cualquier ciudadano en una democracia. Conozco de sobra las responsabilidades que me esperan al cruzar la puerta del número diez y me esforzaré incansablemente para satisfacer la confianza que el pueblo británico ha puesto en mí y las cosas en las que creo”.