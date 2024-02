México es clave para que Estados Unidos conquiste el mercado de gas de Asia

Esto ha alarmado a los activistas, preocupados no solo por el cambio climático, sino también por las posibles fugas de los gasoductos y el aumento del tráfico marítimo en el golfo de California, cuya biodiversidad es tal que a veces se le llama “el acuario del mundo” .

La pausa también afectó a varios proyectos mexicanos propuestos, porque exportarían gas estadounidense, aunque no a Costa Azul, que ya tiene aprobación y está casi completa. Sempra, la compañía que construye Costa Azul, se negó a dar comentarios.

El aumento de la producción en Estados Unidos, sobre todo en la Cuenca Pérmica, en el oeste de Texas, aunado al apetito mundial cada vez mayor, ha suscitado la preocupación de que el uso de gas pueda retrasar la transición del mundo a fuentes de energía más limpias, como la solar o la eólica, que no producen los gases de efecto invernadero causantes del cambio climático . El mes pasado, el gobierno de Joe Biden puso en pausa el proceso de aprobación de nuevos proyectos de terminales de exportación en Estados Unidos mientras estudia los efectos del gas en el calentamiento global.

“ El funcionamiento de esos proyectos de exportación representaría no solo una gran cantidad de emisiones de carbono y metano, sino también la industrialización de un ecosistema prístino ”, dijo Fernando Ochoa, quien dirige Defensa Ambiental del Noroeste, una organización sin fines de lucro centrada en la región.

El efecto dominó en el mercado mundial del gas creado por la orden del presidente Biden aún se siente, dijeron los analistas, y no queda claro cuánto durará la pausa. La pregunta de quién ganará las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre también se cierne sobre el mercado.

Mexico Pacific no respondió a la solicitud de comentarios sobre la situación del proyecto.

La mayor terminal de exportación propuesta en el golfo de California, denominada Mexico Pacific, tiene muchas menos posibilidades. Sería aproximadamente 10 veces más grande que Costa Azul si se construyeran todas las fases propuestas . Pero, aunque también cuenta con la aprobación del Departamento de Energía, su fecha límite para empezar a exportar es el próximo año. Dado que la construcción tarda años, y aún no ha comenzado, los analistas afirmaron que es casi seguro que el proyecto deba solicitar una prórroga.

O a menos de que no pueda cumplir con la meta de 2028 para empezar a funcionar. Perder ese plazo exigiría solicitar una prórroga al Departamento de Energía. Pero Biden también ha puesto en pausa las prórrogas.

“ Ha provocado una conmoción en los mercados asiáticos ”, dijo recientemente. “ Esta mañana recibí una llamada de China y no tenía una respuesta segura sobre lo que esto podría significar para algunos aspectos de nuestro proyecto ”.

Funcionarios estatales y federales de México han promocionado las terminales de exportación propuestas como generadoras de empleo, pero el debate sobre sus méritos en relación con el clima ha sido escaso en la campaña de cara a las elecciones presidenciales mexicanas en junio. La candidata favorita, Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de Ciudad de México, es una ambientalista conocida.

El gobierno mexicano no respondió a una petición de comentarios y no ha hecho comentarios públicos sobre la directiva del presidente Biden.

Pero en una industria que a menudo vende su producto a través de contratos a largo plazo, con décadas de anticipación, es probable que los inversores se fijen en la competencia de Estados Unidos en el mercado del gas, así como en los actuales operadores en Estados Unidos y México con margen de crecimiento.

“Otros grandes productores como Catar y Australia pueden ganar ahora”, dijo Emily McClain, vicepresidenta de investigación del mercado del gas en Rystad Energy. “Y dentro de Estados Unidos y México, todos los proyectos que han recibido aprobación y no necesitarán una prórroga van a ver una avalancha de interés porque los otros van a tener, probablemente, al menos un año de retraso”.

Max Bearakes un periodista del Times que escribe sobre las políticas energéticas y climáticas mundiales y los nuevos enfoques para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. c. 2024 The New York Times Company.

