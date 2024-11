MSC World America, un megacrucero europeo zarpará pronto hacia el Caribe

TE PUEDE INTERESAR : Icon of the Seas: El crucero más grande del mundo, conoce todos los detalles

MIAMI. En los astilleros Chantiers de l’Atlantique, en la costa oeste de Francia, el MSC World America es el último megacrucero a punto de terminarse. El buque, que se prevé que cruce el Atlántico en marzo, tendrá su base en Miami, donde ofrecerá itinerarios por el Caribe y se enfrentará a buques como el Icon of the Seas de Royal Caribbean y el Celebration de Carnival.

En cambio, el malecón interior, llamado la “Galleria”, que se extiende en tres niveles e incluye tiendas, restaurantes y bares, se parecía mucho a un centro comercial. Sentada en algunos de los locales del malecón del Europa, me resultaba fácil olvidar que estaba en el ma r.

Hace poco hice un recorrido por el casi terminado World America, seguido de un crucero de tres días en el Europa, donde pude hacerme una idea de lo que pronto experimentarán los pasajeros con destino al Caribe en su barco gemelo. He aquí mis conclusiones.

MSC no ha recibido las mejores críticas por su entretenimiento, sobre todo entre los cruceristas estadounidenses acostumbrados a espectáculos con un factor “sorpresa”. Según MSC, uno de los problemas es atender los numerosos idiomas de sus pasajeros europeos. El entretenimiento ofrecido en el World America se adaptará al público estadounidense.

“Estamos reclutando determinados tipos de personalidad y capacitando a nuestra tripulación para que sea amable, extrovertida y conversadora”, dijo Bernhard Stacher, vicepresidente senior de operaciones de hospitalidad a bordo. “Un buen servicio es un buen servicio en cualquier lugar, en todos nuestros barcos, solo que puede ser un poco diferente en lo que se refiere a interacciones”.

PREOCUPACIONES AMBIENTALES

Tras la demanda récord de cruceros a raíz de la pandemia, las principales compañías de cruceros han estado construyendo barcos más grandes, una tendencia que, según los grupos ecologistas, socava los objetivos de sostenibilidad a largo plazo del sector.

MSC refuta esas afirmaciones, sosteniendo que la eficiencia energética y la sostenibilidad son el núcleo de la misión de construcción naval de la empresa. La empresa afirma que ha reducido su huella de carbono en casi un 40 por ciento entre 2008 y 2023, y que está en vías de alcanzar la emisión neta cero de gases de efecto invernadero en 2050.

De hecho, el World Europa tenía la huella de carbono más baja de todos los grandes cruceros en el momento de su entrega en 2022, según el Índice de Diseño Energéticamente Eficiente de la Organización Marítima Internacional. MSC afirma que el World America va camino a funcionar aún mejor, con una calefacción, ventilación y aire acondicionado más eficientes, y un mejor rendimiento hidrodinámico de su casco.

También se ha dotado al World America de nueva tecnología para optimizar la planificación de itinerarios. Esto permite al barco tomar rutas más cortas y viajar a velocidades más eficientes energéticamente para reducir las emisiones. También puede utilizar la energía en tierra cuando esté en los puertos.

El barco funcionará con gas natural licuado, o GNL, que emite alrededor de un 20 por ciento menos de dióxido de carbono que el fuelóleo pesado, y podrá funcionar con GNL biológico y sintético, que son más limpios, cuando estén disponibles a escala. Los combustibles renovables también podrán mezclarse a medida que estén disponibles comercialmente y utilizarse sin modificaciones técnicas.

Sin embargo, aunque el GNL reduce las emisiones de carbono, está compuesto principalmente de metano, un potente gas de efecto invernadero que puede atrapar más calor en la atmósfera que el dióxido de carbono con el tiempo, según el Consejo Internacional de Transporte Limpio. MSC ha estado vigilando la cuestión y reconoce que el metano se escapa de sus motores. Dijo que está trabajando para mejorar la eficiencia y uso de los motores a fin de reducir las fugas.

Ceylan Yeğinsu es una reportera de viajes para el Times que escribe con frecuencia sobre la industria de los cruceros y Europa, donde radica. c. 2024 The New York Times Company.

Por Ceylan Yeğinsu, The New York Times.