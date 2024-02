Icon of the Seas: El crucero más grande del mundo, conoce todos los detalles

La manera de vacacionar está en constante innovación y las ofertas no dejan de sorprender por el lujo que puede representar o por la tecnología que tiene, si quieres embarcarte en una aventura única, digna de contar, te platicamos todos los detalles del Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo. TE PUEDE INTERESAR: Royal Caribbean da un vistazo virtual del Icon of the Sea, el crucero más grande del mundo El pasado 23 de enero se realizó una ceremonia de “bautizo”, protagonizada por el jugador de fútbol argentino Lionel Messi, quien fue el encargado de estrellas una botella de champagne contra la proa del Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo y que tiene por puerto base Miami.

Este crucero pesa 250 mil 800 toneladas y pertenece a Royal Caribbean, actualmente es uno de los destinos más deseados por muchos en el mundo y todo gracias a su diseño único, original, vanguardista, y por tener el parque acuático más grande en alta mar. La gigantesca embarcación tiene la capacidad de transportar a casi 8 mil personas, cuenta con ocho “vecindarios” repletos de amenidades, en las que destacan una cascada de 17 metros de altura, seis toboganes de agua, más de 40 restaurantes, bares y lugares de entretenimiento.

Aunque todo parezca perfecto, hay una pregunta que ha preocupado a más de una persona en el mundo, ¿este enorme barco puede ser sostenible y amigable con el medio ambiente?, de acuerdo con Royal Caribbean, el Icon of the Seas establece un nuevo estándar de sostenibilidad, ya que cuenta con tecnología de eficiencia energética diseñada para minimizar la huella de carbono del buque y acercarse al objetivo meta de la compañía, el cual consiste en introducir un crucero con cero emisiones netas para el año 2035. “Vivimos por una sola filosofía, que es ofrecer las mejores vacaciones de manera responsable y para hacer eso, construimos con los principios fundamentales para preservar nuestro planeta y nuestras comunidades”, afirmó Nick Rose, vicepresidente de gestión ambiental del Grupo Royal Caribbean. The New York Times enlistó algunas características clave que Royal Caribbean dice que hacen que el Icon of the Seas sea más sostenible: Transición a fuentes de energía alternativas: Este es el primer crucero de dicho grupo que funciona con gas natural, considerada como una alternativa más limpia al fueloil pesado que se suele utilizar.

Capacidades de energía portuaria: El crucero más grande del mundo fue construido para funcionar con la electricidad de los puertos, una alternativa más limpia al combustible que suelen utilizar otras embarcaciones. Royal Caribbean busca que esta enorme embarcación sea uno de los primeros cruceros en conectarse a la red ecléctica local en el puerto de Miami. Convertir los residuos en energía a bordo: Uno de los problemas más graves de los cruceros es el riesgo de que los residuos terminen en un los vertederos o peor aún, en el océano, para solucionar este problema, el Icon of the Seas cuenta con la tecnología que permite gestionar los residuos y convertirlos en energía de vapor que será utilizada para abastecer el parque acuático del barco. Tratamiento avanzado de agua: Este enorme barco está equipado con un avanzado sistema de purificación que está diseñado para tratar todas las aguas residuales a bordo, desde los inodoros y duchas, hasta el agua de las cocinas. Royal Caribbean afirmó que más del 93 por ciento del agua dulce del barco será producida a bordo a través de un sistema de ósmosis inversa, el cual elimina los contaminantes del agua. Pilas de combustible: En su serie de videos promocionales de 2023, Making an Icon, Royal Caribbean dijo que el Icon of the Seas sería su “primer barco con tecnología de pilas de combustible”, que se utilizaría para abastecer algunas partes del barco, como el aire acondicionado y los ascensores. Pero todavía no va a suceder.

