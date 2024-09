‘No me importa ni un pepino’: dice en debate presidencial Donald Trump sobre raza de Kamala Harris

Dentro del primer debate presidencial de Estados Unidos, donde se enfrentaron la representante demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, en un escenario en Filadelfia, Pensilvania.

En este ‘cara a cara’, el expresidente estadounidense fue interrogado sobre su cuestionamiento sobre la identidad racial de su contrincante.

La situación fue minimizada por Trump, al asegurar que no le toma importancia a este tema: “No importa lo que es, me da igual. No me importa ni un pepino, lo que ella quiera hacer, es su problema”.

“Están exagerando. Lo que quiera ser es lo que es. Yo leí que ella no era negra, luego leí que era negra y está bien. Lo uno o lo otro me da igual. Es su problema”, dijo en forma de defensa.

Mientras, Harris lamentó: “es una tragedia que (un candidato) use la raza para dividir el país”.

Sin usar el adjetivo ‘racista’, la actual vicepresidenta recordó que Trump estuvo a favor de la ejecución de los ‘Central Park Five’: los cinco niños afrodescendientes y latinos falsamente acusados de violación a finales del siglo pasado.