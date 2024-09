Primer ‘cara a cara’: Donald Trump y Kamala Harris se enfrentaron en debate por la presidencia de EU

El Centro de Convenciones de Filadelfia, Pensilvania, sirvió como escenario al primer encuentro cara a cara por la presidencia de Estados Unidos, entre la actual vicepresidenta y representante demócrata Kamala Harris contra el exmandatario y candidato republicano Donald Trump.

Con inicio a las 19:00 (hora México) y organizado por ABC News, los periodistas David Muir y Linsey Davis fungieron como moderadores en el primer y, posiblemente, único debate presidencial, donde los candidatos tuvieron dos minutos para responder las preguntas, más un minuto adicional para dar seguimiento. Finalmente, otros dos minutos para declaraciones finales.

Este encuentro sirvió para aquellos votantes indecisos, quienes fueron la principal audiencia, puesto que obtener su favorecimiento sería una ventaja crucial en torno a las encuestas que, hasta el momento, se muestran con poca distancia entre aspirantes presidenciales.

Asimismo, críticos y politólogos temían el desarrollo de Harris al ser su primer debate, mientras que Trump ya contaba con gran experiencia en este tipo de encuentros. Ahora quedó la verdadera duda sobre quién fue el ganador en este ‘cara a cara’.

TRUMP EVOCA RUMORES DE MIGRANTES

Durante una de sus intervenciones, el expresidente de EU evocó a una serie de rumores, lo que ya han sido desmentido por autoridades estadounidenses, en la que se afirma que migrantes se alimentan de mascotas.

Según el bulo, se menciona que personas en situación migratoria originarias de Haití han sido vistos robando, matando y comiendo a perros y gastos de barrios en Springfield, Ohio.

El candidato republicano acusó que la actual administración permitió la entrada de millones de personas indocumentadas, afirmando que se han visto obligados a comer ‘perros y gatos’.

→ Lea la nota completa aquí: Trump evoca a rumores de migrantes en EU comiendo perros y gatos; es desmentido en pleno debate

¿EQUIPO DE HARRIS A FAVOR DEL ‘ASESINATO DE BEBÉS’?

El expresidente aseveró que el gobernador Tim Walz, compañero de fórmula de Harris, respalda la interrupción del embarazo durante los nueve meses de gestación, así como la mutilación de bebés recién nacidos.

“Ella ha elegido a un compañero de fórmula porque dice que el aborto a los 9 meses es adecuado, incluso el asesinato de bebés una vez que ya nacieron”, fueron las palabras de Trump.

→ Lea la nota completa aquí: ‘Un montón de mentiras’: dice Harris ante acusación de Trump sobre ‘asesinato de bebés’

‘NO ME IMPORTA NI UN PEPINO’ RAZA DE KAMALA HARRIS

En este ‘cara a cara’, el expresidente estadounidense fue interrogado sobre su cuestionamiento sobre la identidad racial de su contrincante.

La situación fue minimizada por Trump, al asegurar que no le toma importancia a este tema: “No importa lo que es, me da igual. No me importa ni un pepino, lo que ella quiera hacer, es su problema”.

→ Lea la nota completa aquí: ‘No me importa ni un pepino’: dice en debate presidencial Donald Trump sobre raza de Kamala Harris

‘LA MISMA RETÓRICA DESGASTADA’, DICE HARRIS

El debate, el primero entre ambos, comenzó con preguntas sobre el estado de la economía, pero Trump rápidamente desvió la conversación hacia la migración, asegurando falsamente que hay “millones” de personas que están “inundando” Estados Unidos.

Mientras Trump hablaba, Harris negaba con la cabeza en señal de desaprobación y, dirigiéndose directamente a la cámara y a los estadounidenses que seguían el debate, afirmó: “Esta noche van a escuchar lo mismo de siempre: un montón de mentiras, agravios y descalificaciones”.

→ Lea la nota completa aquí: Trump acusa a migrantes de robar empleos; ‘la misma retórica desgastada’, ataja Harris