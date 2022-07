Papa Francisco con un tocado indígena genera varias reacciones en Canadá

Así mismo, Horse Capture, miembro de la nación A’aniiih expresó “ Estoy practicando el mantra ‘Si no puedes decir nada positivo, no digas nada’. Pero voy a ser sincero, ¡es difícil! ”.

En tanto, Maka Black Elk, director ejecutivo de Truth and Healing en la Red Cloud Indian School de Pine Ridge, Dakota del Sur, también en su cuenta Twitter escribió que “el discurso en torno al tocado del papa Francisco es desafortunado”. “Él no lo pidió. No fue su culpa. Pero también está claro que quienes se lo regalaron no tuvieron en cuenta cómo haría sentir a otros indígenas”, añadió.