Pedro Sánchez logra un insólito y controvertido apoyo de Carles Puigdemont para continuar en el poder en España

“ El acuerdo no es [solo] un acuerdo de investidura ”, resaltó Santos Cerdán, un alto dirigente del Partido Socialista español, quien fue el encargado de negociar el acuerdo con Puigdemont.

Madrid- Después semanas de llevar a cabo intensas negociaciones, el Partido Socialista de Sánchez y la formación de Puigdemont (Junts per Catalunya) estamparon su firma en el acuerdo en Bruselas, en donde huyó el líder independentista después de que fracasara la secesión de Cataluña en 2017, con el propósito de esquivar a la justicia española.

“Entramos en una fase inédita que hay que saber explotar (...) que dependerá de la capacidad que tengamos de hacer lo que hemos acordado”, detalló Puigdemont en el Club de Prensa de Bruselas.

Además, Puigdemont precisó que la estabilidad del gobierno va a depender de “una negociación permanente” del pacto con el PSOE, en donde “los dos partidos son honestos al reseñar la enorme distancia” que los distancia.

Así mismo, Puigdemont explicó que con el acuerdo “se abre un camino incierto y lleno de dificultades” y exhortó a “resolver” la crisis política catalana “en términos diferentes” a como se ha hecho hasta ahora.

“Para hacer lo mismo que se ha hecho y dicho en estos cuatro años, Junts no es necesario”, aseguró Puigdemont y, añadió que “el conflicto que queremos resolver no se limita a 2017”

Asimismo, Puigdemont detalló que “la amnistía no deja fuera a las víctimas de la guerra sucia del Estado español, con episodios conocidos y otros que conoceremos para saber la verdad, las víctimas tenemos el derecho a saber la verdad, no solo a reparar la justicia de una persecución”, y continuó el expresidente catalán, “no hemos fijado otro límite que la voluntad del pueblo de Cataluña expresada a través de la institución que lo representa legítimamente, el Parlamento (...). El acuerdo dice que los únicos límites los fija el Parlament”.

Con información de las Agencias AFP y EFE.