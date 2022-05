Por su cobertura del asalto al Capitolio el Washington Post gana el Pulitzer

Por otra parte, el New York Times fue premiado por la categoría de cobertura internacional de una serie de reportajes que contradecían las versiones oficiales de muertes de civiles a causa de ataques aéreos estadounidenses en Siria, Irak y Afganistán .

Por otra parte, el Tampa Bay Times fue el ganador del premio al periodismo de investigación por “Poisoned”, una mirada a profunda y minuciosa sobre una fábrica de plomo contaminante. Mientras que The Miami Herald se llevó el premio de noticia de última hora por su labor en la cobertura del desplome de un edificio residencial en Surfside, en tanto que The Better Government Association y el Chicago Tribune ganaron el premio de periodismo local por “Deadly Fires, Broken Promises”, el análisis del organismo y el periódico sobre una falta de vigilancia para hacer cumplir los estándares de seguridad contra incendios.

Con información de la Agencia The Associated Press.