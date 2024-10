Promesa del millón de dólares ofrecida por Musk por apoyo a Trump genera muchas dudas

NUEVA YORK- La promesa de entregar un millón de dólares a la que se comprometió entregar el multimillonario Elon Musk a aquellas personas que firmen una declaración a favor de Trump en los considerados ‘estados bisagra’ despertó en las horas posteriores muchas dudas en relación con su legalidad, a las que hoy se refieren los medios estadounidenses.

El dueño de SpaceX se comprometió ayer domingo a entregar hasta 1 millón de dólares al día, de forma aleatoria, aquellos votantes que estén registrados en estos estados esenciales que firmen una petición del ‘America PAC’, que es el comité de acción política en el que está invirtiendo decenas de millones de dólares en apoyo al candidato republicano, con el propósito de “apoyar la Constitución de los Estados Unidos, especialmente el derecho a la libertad de expresión y de portar armas”.

Según el dueño de X, antes Twitter, el pago ya se hizo efectivo en dos ocaciones, el sábado y el domingo, y continuará realizándose “cada día, hasta las elecciones (del 5 de noviembre)”, afirmó Musk, quien lleva varias semanas haciendo campaña a favor de Trump.

Por su parte, la cadena CNN en su nota hace referencia a varios expertos que ponen recelan de esa iniciativa; entre ellos a un profesor de Derecho en la Universidad de Notre Dame, Derek Muller, quien opinó que acotar los premios o regalos solo a votantes inscritos propician las “sospechas de soborno”, sobretodo cuando algunos estados consideran ilegal los incentivos económicos por votar (sin importar a quién).

Rick Hasen, quien es experto en leyes electorales de la Facultad de Derecho de la UCLA, quien concedió una entrevista a la cadena CBS, fue más rotundo, al precisar que si Musk se movía hasta ahora en un terreno fangoso, “esta última (iniciativa) es claramente ilegal”, y resaltó que la ilegalidad se establece al limitar los premios tan solo a los votantes inscritos. En su blog, agregó que “se trata claramente de una compra ilegal de votos”.

En tanto que The New York Times rememora que las leyes federales prohíben de manera explícita efectuar pagos por votar o aun por inscribirse, solo permite el transporte de personas para que puedan emitir su voto, y presenta opiniones encontradas de dos expertos; en primer lugar, Brendan Fischer, quien es experto en campañas, quien considera que la promesa de Musk rae en la ilegalidad debido a que condiciona dicho pago a una inscripción; mientras que Brad Smith, suaviza la promesa de Musk ya que no paga por registrarse, sino solo por firmar una petición, para la que hay que inscribirse previamente.

Así mismo, en las columnas del Washington Post, Brett Kappel, quien es un abogado especializado en financiación de campañas de la firma Harmon Curran, explicó que “no se puede dar algo de valor a la gente a cambio de que voten o se registren para votar”, citando una ley federal.

En dicha ley precisa que quien “haga u ofrezca hacer un gasto a cualquier persona ya sea para que vote o retenga su voto, o para que vote a favor o en contra de cualquier candidato” con lo que podría enfrentarse a multas o penas de prisión.

Hasta el momento, Musk ha donado desde julio pasado 75 millones de dólares a ‘America PAC’.

Con información de la Agencia EFE.