Pueblos originarios estadounidenses demandan a empresas de redes sociales por suicidio de jóvenes indígenas

DAKOTA DEL NORTE- La demanda, presentada el martes ante un tribunal del condado de Los Ángeles, nombra como indiciados a Meta Platforms, matriz de Facebook e Instagram; Snapchat, de Snap Inc; ByteDance, matriz de TikTok; y Alphabet, propietaria de YouTube y Google .

La ciudad de Nueva York, sus escuelas y su sistema público de hospitales acusan a las plataformas de alimentar una crisis de salud mental infantil que está afectando el aprendizaje y agotando los recursos. Los consejos escolares de Ontario, Canadá, afirman que los profesores tienen dificultades porque las plataformas diseñadas para un uso compulsivo “han modificado la forma en que los niños piensan, se comportan y aprenden”.

The Associated Press se puso en contacto con las empresas para solicitar sus comentarios. Google afirmó que “las afirmaciones en estas querellas simplemente no son ciertas”.

“Proporcionar a los jóvenes una experiencia más segura y saludable siempre ha sido el núcleo de nuestro trabajo”, afirmó José Castañeda, portavoz de Google, en un comunicado. “En colaboración con expertos en juventud, salud mental y crianza, construimos servicios y políticas para proporcionar a los jóvenes experiencias apropiadas para su edad, y a los padres, controles sólidos”.