¿Que pasará con Rodrigo Duterte, el expresidente filipino arrestado y acusado de crímenes de lesa humanidad?

Bajo su represión impuesta por la policía en Davao al inicio del milenio, se estima que 1,000 sospechosos, en su mayoría pobres, fueron asesinados extrajudicialmente. Un policía involucrado en los asesinatos en Davao que luego se distanció de Duterte le dijo a The Associated Press que hasta 10,000 sospechosos fueron ultimados por escuadrones de la muerte policiales y civiles.

El número de muertos en la represión fue alarmantemente alto durante años, ganando a Duterte apodos como “el Castigador” y “Duterte Harry”, en referencia al personaje de policía de una película occidental con poco respeto por la ley.

TEMAS Detencion Drogas Guerra Filipinas Rodrigo Duterte La guerra contra las drogas que encabezó Rodrigo Duterte acabó con miles de muertos, muchos víctimas de ejecuciones extrajudiciales, lo que derivó en la detención este martes del exmandatario, quien durante su Gobierno ordenó “liquidar” a traficantes y consumidores

MANILA- El arresto del expresidente, que tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila a su llegada de Hong Kong, responde a una orden de la Corte Penal Internacional (CPI), que desde 2021 conduce una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la sangrienta operación.

A continuación las claves de la guerra antidrogas de Duterte:

TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a Rodrigo Duterte, ex presidente de Filipinas, por crímenes contra la humanidad

Los activistas de derechos humanos denuncian que la gente tenía miedo de testificar contra Duterte en los tribunales.

En 2016, Duterte ganó la presidencia con una promesa audaz pero fallida de erradicar las drogas ilegales y la corrupción en un plazo de tres a seis meses, en un país que había estado cansado de la criminalidad y los escándalos de corrupción.

“Todos ustedes que están en las drogas, hijos de perra, realmente los mataré”, declaró Duterte a una multitud enorme en un evento de campaña en Manila en 2016. “No tengo paciencia, no tengo término medio. O me matan o yo los mataré, idiotas”.