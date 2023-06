Recupera hombre paralítico movilidad con implantes en el cerebro y la columna

Andrew Jackson, neurocientífico de la Universidad de Newcastle quien no participó en el estudio, afirmó: “Esto plantea cuestiones interesantes sobre la autonomía y el origen de las órdenes. Se sigue difuminando la frontera filosófica entre lo que es el cerebro y lo que es la tecnología”.

La interfaz nueva cambió esta situación, dijo: “Antes la estimulación me controlaba a mí y ahora yo la controlo”.

“Durante 12 años he intentado recuperar mis piernas”, afirmó Oskam en una rueda de prensa el martes. “Ahora ya aprendí a caminar normal, natural”.

Jackson añadió que los científicos de este ámbito llevaban décadas teorizando sobre la conexión del cerebro con estimuladores de la médula espinal, pero que esta era la primera vez que lograban tal éxito en un paciente humano. “Es fácil decirlo, pero es mucho más difícil hacerlo”, señaló.

Para lograr este resultado, los investigadores primero implantaron electrodos en el cráneo y la columna vertebral de Oskam. A continuación, el equipo utilizó un programa de aprendizaje por computadora para observar qué partes del cerebro se iluminaban cuando intentaba mover distintas partes del cuerpo. Este decodificador de pensamientos logró relacionar la actividad de determinados electrodos con intenciones concretas: una configuración se encendía cuando Oskam intentaba mover los tobillos y otra cuando trataba de mover la cadera.

A continuación, los investigadores utilizaron otro algoritmo para conectar el implante cerebral con el espinal, que se configuró para enviar señales eléctricas a distintas partes del cuerpo y provocar el movimiento. El algoritmo pudo reconocer ligeras variaciones en la dirección y velocidad de cada contracción y relajación muscular y, como las señales entre el cerebro y la columna se enviaban cada 300 milisegundos, Oskam podía ajustar su estrategia con rapidez, con base en lo que funcionaba y lo que no. En la primera sesión de tratamiento, ya podía girar los músculos de la cadera.

En los meses siguientes, los investigadores perfeccionaron la interfaz cerebroespinal para adaptarla mejor a acciones básicas como caminar y ponerse de pie. Oskam adquirió una marcha de aspecto un tanto natural y pudo subir escalones y rampas con relativa facilidad, incluso después de meses sin tratamiento. Además, tras un año en tratamiento, empezó a notar mejoras evidentes en su movimiento sin la ayuda de la interfaz cerebroespinal. Los investigadores documentaron estas mejoras en pruebas de carga de peso, equilibrio y marcha.

Ahora Oskam puede caminar de manera limitada por su casa, subir y bajar de un auto y pararse en una barra para tomar una copa. Por primera vez, comentó, siente que es él quien tiene el control.

Los investigadores reconocieron las limitantes de su trabajo. Las intenciones sutiles del cerebro son difíciles de distinguir y, aunque la interfaz cerebroespinal actual es adecuada para caminar, quizá no pueda decirse lo mismo de la recuperación del movimiento de la parte superior del cuerpo. Además, el tratamiento es invasivo, requiere múltiples intervenciones quirúrgicas y horas de fisioterapia, y el sistema actual no soluciona todos los tipos de parálisis de la médula espinal.

No obstante, el equipo confía en que los avances nuevos hagan el tratamiento más accesible y eficaz en términos sistemáticos. “Este es nuestro objetivo principal”, concluyó Courtine, “hacer que esta tecnología esté disponible en todo el mundo para todos los pacientes que la necesiten”. c.2023 The New York Times Company