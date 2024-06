Resultados de las elecciones europeas 2024 y sus puntos clave para comprender el avance de la ultraderecha

Le Pen aceptó encantada el desafío. “Estamos listos para reconducir el país, listos para defender los intereses de los franceses, listos para poner fin a la inmigración masiva”, dijo, repitiendo los temas de campaña de muchos líderes de ultraderecha en otros países, que celebraban victorias considerables.

Su Agrupación Nacional obtuvo el 30% de los votos, en torno al doble que el partido centrista proeuropeo de Macron, que se estimaba obtendría menos del 15%.

Macron reconoció la derrota. “He oído su mensaje, sus preocupaciones, y no los dejaré sin respuesta”, dijo, añadiendo que convocar elecciones anticipadas no hacía más que reforzar su historial democrático.