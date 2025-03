Robert F. Kennedy Jr. sugiere dejar que la gripe aviar se propague

Kennedy no tiene jurisdicción sobre las granjas. Pero Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, también ha expresado su apoyo a la idea.

TE PUEDE INTERESAR : C alculan aumento de 41% en precio del huevo en EU durante 2025

“ El sacrificio de aves pone a la gente en el mayor riesgo de exposición, y por eso el secretario Kennedy y los NIH quieren limitar las actividades de sacrificio ”, dijo, refiriéndose a los Institutos Nacionales de Salud por sus siglas en inglés. “ El sacrificio no es la solución. Una bioseguridad fuerte sí ”.

Cada infección es una nueva oportunidad para que el virus, denominado H5N1, evolucione hacia una forma más virulenta. Los genetistas han seguido de cerca sus mutaciones; hasta ahora, el virus no ha desarrollado la capacidad de propagarse entre los humanos.

Pero esa es una solución a más largo plazo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) está iniciando esos esfuerzos en solo diez estados.

El virus cobró fuerza primero entre las aves silvestres, que lo transmitieron a las aves de corral domésticas y a varias especies de mamíferos. Ahora, un solo pato infectado que sobrevuele la zona puede dejar caer excrementos en una granja, donde un pollo o un pavo pueden ingerirlos.

Las aves de corral de granja tienen sistemas inmunitarios débiles y están sometidas a un enorme estrés ambiental, a menudo hacinadas en jaulas de alambre o establos mal ventilados. En un día, el H5N1 puede enfermar hasta a un tercio de una bandada.

Las aves infectadas pueden desarrollar síntomas respiratorios graves, diarrea, temblores y torsión del cuello, además de producir huevos deformes o frágiles. Muchas mueren haciendo esfuerzos por respirar. (Algunas aves mueren repentinamente sin mostrar ningún síntoma).

La rapidez con la que las aves infectadas colapsan se ha citado como una de las razones por las que los funcionarios consideran que los huevos son seguros para el consumo. La mayoría de las aves enfermas mueren antes de poder poner un huevo, o están tan visiblemente enfermas que es fácil filtrarlas.

Los avicultores llaman a las autoridades en cuanto detectan signos de enfermedad o muerte. Si las pruebas dan positivo para la gripe aviar, se les reembolsa el sacrificio del resto de la manada antes de que el virus se propague más lejos.

Si en lugar de esto los granjeros dejaran que el virus se abriera paso por la granja, “estas infecciones causarían muertes muy dolorosas en casi el 100 por ciento de los pollos y pavos”, dijo David Swayne, veterinario avícola que trabajó en el USDA durante casi 30 años.

El resultado sería “inhumano y provocaría una crisis inaceptable de bienestar animal”, añadió. (Los métodos para sacrificar aves también pueden ser crueles, pero al menos suelen ser más rápidos).

Los ganaderos que sacrifican las bandadas infectadas también deben limpiar las instalaciones y pasar auditorías antes de repoblarlas. A menudo están ansiosos por resolver la crisis rápidamente. Simplemente hacerse a un lado tendría graves consecuencias financieras.

La estrategia “implica una cuarentena más larga, más tiempo de inactividad, más ingresos perdidos y mayores gastos”, dijo un científico del USDA que no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación.

Kennedy ha sugerido que un subconjunto de aves de corral podría ser naturalmente inmune a la gripe aviar. Pero los pollos y los pavos carecen de los genes necesarios para resistir al virus, dijeron los expertos.

“Tal como criamos las aves ahora, no hay mucha variabilidad genética”, dijo Hansen. “Básicamente, todas son el mismo pájaro”.

Las normas de salud pública prohibirían que las poquísimas aves que podrían sobrevivir a una infección fueran vendidas. En cualquier caso, esas aves solo podrían estar protegidas contra la versión actual del H5N1, no contra otras que surjan a medida que el virus siga evolucionando.

“La biología y la inmunología no funcionan así”, dijo Keith Poulsen, director del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Wisconsin.

Dejar que el virus se propague sin control también provocaría probablemente embargos comerciales contra las aves de corral procedentes de Estados Unidos, añadió: “Hay una enorme pérdida económica inmediata”.

En una entrevista con Fox News, Kennedy también sugirió que el virus “no parece dañar a las aves silvestres; tienen algún tipo de inmunidad”.

De hecho, aunque los patos y las aves costeras pueden no mostrar síntomas, el H5N1 ha matado a aves rapaces, aves acuáticas, grullas canadienses y gansos blancos, entre otras muchas especies.

Apoorva Mandavilli reporta sobre ciencia y salud en el mundo, y se enfoca en las enfermedades infecciosas, las pandemias y los organismos de salud pública que intentan gestionarlas. c. 2025 The New York Times Company.