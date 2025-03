Se considera ‘Preso político’, activista palestino en Estados Unidos, tras arresto

Para agregar a la controversia de los intentos de deportación, que rodean a su persona, el activista , a favor de palestina , se auto proclamó “ preso político ”, una descripción típica para quienes son aprisionados por su agenda política y no por actos ilícitos.

Desde su arresto el 8 de marzo , en Nueva York , el activista Mahmoud Khalil , ha sido relevante para los medios; no solo por su activismo, sino por toda la polémica que conllevó su arresto.

‘La administración Trump me tiene en el punto de mira como parte de una estrategia más amplía para suprimir la disidencia. Los titulares de visados, los portadores de tarjetas verdes y los ciudadanos, por igual, serán todos objetivo por sus creencias políticas ’ advirtió Khalil en un comunicado que escribió desde el centro de detención en Luisiana .

Por igual, la abogada rechazó la afirmación de la administración de Trump, sobre su cliente, habiendo no pruebas concretas al respecto.

‘¿Quién tiene derecho a tener derechos? Desde luego, no son los seres humanos hacinados aquí en las celdas. No es el senegalés que conocí, privado de libertad desde hace un año, con su situación legal en el limbo y su familia a un océano de distancia. No es el detenido de 21 años que conocí, que pisó a este país a los nueve, solo para ser deportado sin siquiera tener una audiencia’ describió Khalil.

El 17 de marzo, el equipo jurídico de Khalil, presentó un requerimiento preliminar para solicitar su puesta en libertad, a favor que regrese a su casa con su esposa.

El tribunal federal del distrito sur de Nueva York recibió la solicitud.