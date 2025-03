Sin avances, negociación sobre segunda fase de tregua entre Israel y Hamás

EL CAIRO.-La última ronda de conversaciones sobre la segunda fase del alto al fuego entre Israel y Hamás no ha avanzado, y no está claro si se reanudarán el sábado, informó un alto funcionario de Hamás.

La primera fase expira el sábado, pero según los términos del acuerdo, los combates no deberían reanudarse mientras las negociaciones sobre la fase dos estén en curso. La fase dos implicaría el fin de la guerra en Gaza, la retirada de las tropas israelíes y el regreso a casa de los restantes rehenes vivos. Según Israel, 32 de los 59 rehenes que aún se encuentran en Gaza están muertos.

TE PUEDE INTERESAR: Tras altercado con Trump, Zelenskyy tiene la esperanza de lograr una sólida relación

La primera fase, que detuvo 15 meses de combates en Gaza, vio la liberación de 33 rehenes, incluidos ocho cuerpos, a cambio de casi 2 mil prisioneros palestinos. Cientos de miles de personas regresaron a sus hogares en el norte de Gaza, la ayuda al territorio aumentó y las fuerzas israelíes se retiraron a zonas de amortiguamiento.

Funcionarios de Israel, Qatar, Egipto y Estados Unidos han estado involucrados en las negociaciones sobre la segunda fase en El Cairo. Hamás no asistió, pero su posición ha sido representada a través de mediadores egipcios y qataríes. Basem Naim, un miembro de la oficina política de Hamás, dijo a The Associated Press que no había habido “progreso” antes de que los negociadores israelíes regresaran a casa el viernes.

No estaba claro si esos mediadores regresarían a El Cairo para reanudar las conversaciones el sábado como se esperaba, y Naim indicó que no tenía “idea” de cuándo podrían reanudarse las negociaciones.