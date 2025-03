El documental mexicano que ganó dos premios Oscar y cambió las reglas en las categorías

En una entrevista con el youtuber Oso Trava, el empresario mexicano relató como fue la experiencia; “no llevaba una palabra escrita, no había pensado qué iba a decir”, pero cuando se dio a conocer el ganador de mejor cortometraje, “llegué al escenario, me dieron el micrófono, me paré ahí enfrente con mi amigo, dije ‘Muchas gracias a todos los miembros de la Academia’ y me salí. Y toda la gente me dijo ‘Perdiste la única oportunidad de tu vida de hablarle a 200 millones de gentes’”.

No obstante, cuando Arango y Amram bajaron del escenario, acudieron al área de prensa para algunas preguntas y regresar al teatro justo para ver la siguiente categoría: ‘Mejor Documental Corto’.

Y en ese momento, contra todo pronóstico, “volvimos a ganar. Pasamos al cuarto de prensa, no podían creer con volviéramos con un segundo Oscar”.