Suenan las alarmas en Europa por un posible apagón que dejaría sin electricidad ni gas a varios países

“ Un apagón eléctrico es un riesgo poco probable para que pueda tomar estas dimensiones; puede ser más global, también puede durar más o menos tiempo y hay varias causas que pueden generarlo, no solamente que el sistema eléctrico sea capaz de proveer el pico de demanda ”, dice Valladares.

CAMBIANDO LAS REGLAS DEL JUEGO

Para el científico, otro problema es la cadena de suministros, “entendida en el sentido amplio como algo importante, no sólo como por ejemplo el gas, es decir, que hayas menos gas y menos carbón. Los principales productores de gas están cambiando las reglas del juego económico y, en consecuencia, disminuye la facilidad con la que se puede disponer de él”.

La alarma tuvo su inicio en el Reino Unido donde la caída de las redes sociales hace unas semanas a nivel mundial, que provocó el pánico entre la población que se vio aumentado ante la escasez de carburante y el aumento de precios de la electricidad. También se extendió a todo el continente europeo.

“Lo que no está haciendo bien es que mucha gente opina que si nos ponemos a hablar de esto cundirá el alarmismo, pero hay que encontrar el equilibro de explicar estos temas para que no se alarme en exceso, pero creo que hay que advertir que estas situaciones pueden ocurrir y que, en caso de que se produzcan, hay cosas que hacer y otras que no hacer”, argumenta el científico.

Según Valladares “hay un poco de reticencia a hablar del tema o en ocasiones se trivializa o se toma muy a la ligera. La verdad que es poco probable que ocurra, pero en España tendríamos que ir tomando cartas en el asunto como hacen en Austria, Suiza o Alemania, y hacer una campaña tranquila, profesional, para estar razonablemente preparados, aunque la probabilidad sea baja”.