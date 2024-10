Top 25 de las elecciones estadounidenses: personas, lugares, fechas, contiendas y lo que hay que saber

Puede que no haya nadie tan decidido a devolver a Trump a la Casa Blanca como Elon Musk, la persona más acaudalada del mundo. “El presidente Trump debe ganar para preservar la Constitución. Debe ganar para preservar la democracia en Estados Unidos”, dijo el fundador de SpaceX y Tesla a una multitud en un mitin el 6 de octubre, cuando Trump regresó a Butler, Pensilvania, donde sucedió el primer intento de asesinato en su contra. Junto con su insondable riqueza personal, que Musk sea propietario de la red social X, antes Twitter, le da una capacidad sin precedentes para tratar de convencer a los votantes de su creencia de que elegir a Trump es una “situación en la que hay que ganar”. Musk está gastando mucho en esfuerzos para conseguir el voto y utilizando su posición como CEO de X para amplificar la desinformación y compartir con millones de usuarios en la red social su argumento de que el país no sobrevivirá si Harris gana la Casa Blanca. Es un mensaje premonitorio que parece volverse más sombrío día a día, y Musk lo sabe. “ Como pueden ver, no soy solo MAGA ”, dijo a los partidarios de Trump desde el escenario del mitin en Butler. “Soy Dark MAGA”, en referencia a las siglas del lema de Trump: “Make America Great Again” (“Devolvamos la grandeza a Estados Unidos”).

Puede ser difícil encontrarle sentido a todo esto. Para ayudar a comprender mejor la forma en que Estados Unidos elige a su presidente y a sus líderes, The Associated Press ofrece las siguientes reflexiones sobre las 25 personas, lugares, contienda, fechas y cosas que hay que saber sobre el día de las elecciones. Una especie de guía de la democracia estadounidense a punto de cumplir 250 años.

La fundadora de Win With Black Women, Jotaka Eaddy, ha organizado durante los últimos cuatro años videoconferencias los domingos por la noche en Zoom para charlar sobre política. El 21 de julio, no pudo entrar a su propia reunión. Ese mismo día, Joe Biden se retiró de la contienda presidencial y respaldó a Harris como su sustituta para ser la candidata demócrata, y una vez que Zoom hizo algunos ajustes, 44.000 personas estaban en línea y listas para hablar de ello. Fue una charla motivacional y un teletón. La gente rezaba y cantaba. Aproximadamente una hora después de que comenzara el Zoom, Star Jones compartió un enlace de donación y a la mañana siguiente ya habían recaudado más de 1 millón de dólares. La reunión generó un efecto dominó, ya que Eaddy convirtió una herramienta que se volvió esencial por la pandemia de coronavirus en un lugar esencial para que los partidarios de Harris se reunieran. Pronto, hombres negros, mujeres blancas, y hombres blancos y fans de Taylor Swift se conectaron. “ Esto nos ha permitido organizarnos de una manera que une a personas que de otra manera no se conectarían ”, dijo Eddy.

Hay más en Arizona que el condado Maricopa. ¡En serio! Sí, es cierto que Biden obtuvo una victoria en 2020 entre los más del 60% de los votantes de Arizona que viven en la extensa casa de Phoenix y sus suburbios. Pero es posible que Biden no hubiera ganado Arizona y sus 11 votos electorales sin su victoria en el condado Apache, donde venció a Trump por 11.851 votos de los aproximadamente 35.000 emitidos. ¿Su margen en todo el estado? Solo 10.457. El condado Apache está lejos de ser el típico bastión urbano demócrata. Gran parte del condado rural es parte de la Nación Navajo, y también incluye tierras pertenecientes al pueblo apache que le dio nombre al condado. En total, más del 70% de las personas que viven allí son nativos originarios. La población indígena de Estados Unidos a menudo se pasa por alto en las elecciones presidenciales: los estados con los mayores porcentajes de población indígena, Alaska, Nuevo México, Oklahoma y Dakota del Sur, no suelen ser competitivos. El surgimiento de Arizona como un campo de batalla hace que los votantes del condado Apache, y un 5% de los arizonenses que son nativos originarios, sean un factor potencial en las elecciones de este año.

De los más de 500 condados en los siete estados disputados en las elecciones de este año, solo 10 votaron por Trump en 2016 y luego a Biden en 2020 . El primero en completar su conteo este día de elecciones debería ser el condado Nash, en Carolina del Norte, que para las 10 p.m. podría proporcionar una indicación temprana de qué candidato se está desempeñando mejor entre los votantes indecisos que probablemente decidirán estas reñidas elecciones a Casa Blanca. Eso es especialmente cierto si hay un ganador decisivo en la comunidad al noreste de Raleigh, que no se vio afectada por el huracán Helene. Han pasado dos décadas desde que un candidato presidencial ganó Nash por más de un punto. La confirmación llegará después de horas (o días), pero más información llegará aproximadamente media hora después, cuando el otro condado de Carolina del Norte relacionado con Trump-Biden, New Hanover, en la costa atlántica del estado, debería concluir su conteo. Los otros ocho condados a tener en cuenta son: Erie y Northhampton, en Pensilvania; Maricopa, en Arizona; Kent, Saginaw y Leelanau, en Michigan, y Sauk y Door, en Wisconsin.

En una isla aleutiana más cercana a la frontera rusa que la Alaska continental y a casi 6,500 kilómetros (más de 4,000 millas) de la Casa Blanca, la pregunta no es quién gana el día de las elecciones. Se trata de quién será el último estadounidense en votar. “La gente se divierte un poco ese día, porque, quiero decir, siendo realistas, todo el mundo sabe que las elecciones están decididas mucho antes de que terminemos”, dijo Layton Lockett, administrador de la ciudad de Adak, Alaska. El último centro de votación del país en cerrar es el único que sigue abierto desde la medianoche hasta la 1 de la madrugada, cuando las cosas terminan en la isla y antigua base militar de la Segunda Guerra Mundial. En 2012, el último votante fue Mary Nelson, cuando la comunidad de unos pocos cientos de personas eliminó la votación anticipada para sufragar en persona. Ella también era una trabajadora electoral ese día, lo que significa que su momento histórico duró poco. “ Cuando abrí el telón para volver a salir, el administrador de la ciudad me tomó una foto... y nos estaban esperando en Nome para decir nuestro conteo de votos ”, dijo Nelson.

NÚM. 9: LUGARES: MILWAUKEE, WISCONSIN

Trump ganó Wisconsin por unos 20.,000 votos en 2016, y él y el país tuvieron que esperar al condado Milwaukee para saber de qué lado caería ese margen. El condado más grande del estado y bastión demócrata es uno de los pocos en Wisconsin que publica los resultados de las boletas por correo de una sola vez, en lugar de combinarlos con otras boletas contadas en los lugares de votación de los recintos. En 2016, la confirmación de que no quedaban suficientes votos por correo para contar en la ciudad de Milwaukee para cambiar la contienda de Trump a Hillary Clinton permitió a The Associated Press declarar al republicano ganador del estado y de la Casa Blanca. En las elecciones intermedias de 2022, solo cuando AP confirmó que no quedaban boletas por contar en Milwaukee y el condado Dane, la otra importante fuente de votos demócratas de Wisconsin, pudo decir que el republicano Ron Johnson regresaría al Senado. Es posible que Milwaukee no esté entre los últimos condados de Wisconsin en informar sus resultados este año, pero no se pueden descartar sus posibilidades de ser el condado decisivo una vez que lo haga en este estado clave.

NÚM. 10: LUGARES: BUZONES ELECTORALES

Los funcionarios electorales de todo el país no encontraron casos de fraude, vandalismo o robo relacionados con el uso de buzones electorales que pudieran haber afectado el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Y, sin embargo, ningún lugar en las elecciones de este año puede enfrentar más escrutinio que el buzón electoral, una herramienta diseñada para facilitar la votación que se ha convertido en la fuente de teorías de conspiración de que jugaron un papel (no lo hicieron) en robarle las elecciones a Trump (no fue así). Varios estados han promulgado leyes que restringen su uso desde 2020, mientras que en otros siguen siendo objeto de fascinación. La Corte Suprema de Wisconsin dio marcha atrás en julio y anuló un fallo que autorizaba los buzones electorales únicamente en las oficinas de los secretarios electorales. Los fiscales están investigando actualmente la retirada del buzón de Wausau el mes pasado por parte del alcalde sin consultar con el secretario de la ciudad. Los funcionarios electorales suelen tener procesos detallados para garantizar la salvaguarda de las boletas que se dejan en los buzones electorales, que a menudo son monitoreados de forma remota por cámaras. Aun así, los buzones siguen siendo un lugar donde los opositores creen erróneamente que su voto no está a salvo.

NÚM. 11: CONTIENDAS: PRESIDENTEDE PENSILVANIA

Hay 538 votos electorales para ganar en los 50 estados y el Distrito de Columbia, pero las campañas de Trump y Harris están disputando seriamente solo siete estados este año: Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Wisconsin y, sobre todo, Pensilvania. Hace ocho años, Pensilvania fue el último estado que dio la ventaja a Trump, antes de ganar en Wisconsin en las primeras horas después del día de las elecciones. Hace cuatro años, la victoria de Biden allí cuatro días después del cierre de las urnas, por aproximadamente 80.000 votos de los más de 6,8 millones emitidos, fue la diferencia. Ambos aspirantes a la presidencia pueden llegar a los 270 votos electorales necesarios para ganar la Casa Blanca sin ganar en el estado donde se elaboraron la Declaración de Independencia y la Constitución, pero su camino hacia Avenida Pensilvania 1,600 se vuelve mucho más fácil si obtienen los 19 votos electorales de Pensilvania.