Tras amenazar de muerte a la jueza Tanya Chutkan que lleva caso contra Trump, es arrestada

Texas- El pasado 5 de agosto, Abigail Jo Shry, una mujer de 43 años de edad y que reside en la ciudad de Alvin, Texas, dejó un mensaje telefónico en las oficinas de la jueza federal Tanya Chutkan en Washington DC, en la que se refirió a Chutkan como una “estúpida esclava negra”, según la denuncia que fue presentada por un agente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

“Estás en nuestra mira, queremos matarte”, añadió en el mensaje Jo Shryde, precisa el documento que fue ingresado ante un tribunal federal del distrito sur de Texas, en donde será procesada.

Además, Jo Shryde expresó en su amenaza a la jueza que “si Trump no sale elegido en el 2024, iremos a matarte, así que anda con cuidado”, que añadió que la familia de Chutkan era otro de los objetivos.

Así también su llamada, Jo Shry amenazó con asesinar a todas aquellas personas que persiguiera al expresidente estadounidense, refiriéndose a la legisladora afroamericana demócrata por Texas, Sheila Jackson Lee, indican los documentos.

Tras su arresto, un juez ordenó que quedara detenida para que comparezca ante tribunales.

Trump, que es actualmente el republicano que está mejor posicionado para ser elegido por su partido como candidato presidencial en las elecciones de 2024, tiene abiertos cuatro procesos penales en su contra.

A la jueza federal Chutkan le fue asignado el juicio en contra del exmandatario que está imputado de conspirar con la intensión de revertir el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió contra el demócrata Joe Biden.

Por otra parte, hace dos años, la jueza federal rechazó una demanda interpuesta por Trump en la que aseveraba que como presidente podría no entregar documentos a un comité del Congreso que realizaba una investigación sobre el asalto al Capitolio por parte de sus partidarios en 2021. A lo que Chutkan respondió que “los presidentes no eran reyes” y que él ya no estaba en el cargo.