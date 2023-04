Tras haber sido hospitalizado, el papa Francisco preside la misa de Jueves Santo en el Vaticano

Tras su salida del hospital el sábado pasado, el Vaticano informó que el Pontífice estaría presente en todos los de Semana Santa, incluyendo el Via Crucis del Viernes Santo en el Coliseo de Roma así como también la misa del Domingo de Pascua en la Plaza de San Pedro .

Así mismo, el Pontífice reitero a los sacerdotes presentes en la homilía a “ crear armonía ” y advirtió que “ cuando nos convertimos, aunque sea por ligereza, en instrumentos de división; y le hacemos el juego al enemigo, que no sale a la luz y ama los rumores y las insinuaciones, que fomenta los partidos y las cordadas, alimenta la nostalgia del pasado, la desconfianza, el pesimismo, el miedo ”.

“ Tengamos cuidado, por favor, de no ensuciar la unción del Espíritu y el manto de la Madre Iglesia con la desunión, con las polarizaciones, con cualquier falta de caridad y de comunión. Recordemos que el Espíritu prefiere la forma comunitaria: la disponibilidad respecto a las propias necesidades, la obediencia respecto a los propios gustos, la humildad respecto a las propias pretensiones ”, continuó Francisco.

En este sentido, Francisco afirmó que “¡cuánta gente no se acerca o se aleja porque en la Iglesia no se siente acogida y amada, sino mirada con recelo y juzgada! En nombre de Dios, ¡acojamos y perdonemos siempre! Recordemos que ser agrios y quejumbrosos, además de no producir nada bueno, corrompe el anuncio, porque contra-testimonia a Dios, que es comunión y armonía”. Y les instó “a perdonar siempre” a todos los fieles que lo pidan.

TE PUEDE INTERESAR: Preocupa salud del papa Francisco en víspera de Semana Santa; es hospitalizado de emergencia por ‘problemas cardiacos y respiratorios’