Trump amenaza a Europa con aranceles. ¿Está preparada?

“Evidentemente, no somos indiferentes ante los anuncios de Donald Trump y su equipo”, dijo. “Europa no debe doblegarse, sino afirmar su poder y sus capacidades”.

“Cualquier estrategia debe incluir ambos elementos”, afirmó García Bercero, quien es miembro de Bruegel, una empresa de investigación de Bruselas. “De lo contrario, no seríamos creíbles en una negociación”.

Los funcionarios de comercio de la Comisión Europea no se han comunicado con los estados miembros para hablar sobre una posible respuesta, en parte por temor a que parezca que quieren imponer aranceles de forma proactiva a Estados Unidos, señalaron tres diplomáticos europeos que hablaron bajo condición de anonimato, dadas las susceptibilidades.

Funcionarios de Bruselas y de los parlamentos nacionales están empezando a sopesar posibles represalias o estrategias alternativas que no impliquen cobrar impuestos a los estadounidenses.

Y no ha surgido un consenso claro sobre cómo responder a lo que Trump pueda tener preparado. Ya están surgiendo divisiones entre los funcionarios partidarios de una estrategia de represalias si intenta imponer nuevos impuestos a las exportaciones europeas y los partidarios de la negociación.

El presidente electo prometió “aranceles hasta el final” si Europa no compra más petróleo y gas estadounidenses. Los funcionarios europeos no tienen una estrategia clara para evitar una guerra comercial.

Por: Jim Tankersley, Jenny Gross, Liz Alderman and Melissa Eddy

Martin dijo que la reacción de las empresas francesas a los aranceles variaría en función de su sector y tamaño. Treinta y ocho de las 40 mayores empresas francesas tienen instalaciones de producción tanto en México como en Estados Unidos, entre ellas fabricantes de automóviles como Stellantis y Renault-Nissan, el gigante de los cosméticos L’Oréal y el grupo de alimentos Danone. Algunas podrían intentar trasladar la producción a Estados Unidos, una medida que se alinearía con el objetivo declarado de Trump sobre los aranceles.

La empresa francesa Airbus, el mayor fabricante de aviones comerciales, que tiene una planta en Carolina del Sur y trabaja con proveedores en México, dijo el mes pasado que trasladaría cualquier nuevo costo arancelario a las aerolíneas que son sus clientas.

Otros en Francia, como los productores de vino de Borgoña, no pueden trasladar la producción a Estados Unidos y se llevarán la peor parte de cualquier arancel, dijo Martin.

Christian Diemer, alto funcionario del grupo comercial alemán BDI, quien posee una empresa que fabrica tornillos especiales en Ohio y en Europa, comentó que le preocupaban más los aranceles estadounidenses sobre China. Si los aranceles estadounidenses empujaran una nueva oleada de productos chinos hacia Europa, esto perjudicaría aún más a las empresas europeas que ya están enfrentando precios de energía que son dos o tres veces más altos que en Estados Unidos, dijo.

Algunos ejecutivos apuestan por que un dólar estadounidense fuerte compensaría el impacto de los aranceles sobre los productos europeos. Cuando el valor del dólar es alto en comparación con otras divisas, los estadounidenses pueden comprar más fácilmente bienes importados, que a efectos prácticos se abaratan.

Otros esperan, si Trump impone aranceles, poder negociar exenciones.

En su mayoría, los grupos empresariales están advirtiendo a sus miembros que se preparen para lo que podría venir.

“Las empresas deben ser proactivas y estudiar diferentes escenarios para su planificación empresarial, ahora”, dijo recientemente a sus miembros la Cámara de Comercio e Industria de Múnich y Alta Baviera, en Alemania. c. 2024 The New York Times Company