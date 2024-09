Trump vuelve expresar afirmaciones falsas sobre que automotrices chinas construyen plantas en México

DETROIT- Durante su visita a Flint, Trump además afirmó que si la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, lo vence en las elecciones en noviembre próximo no va haber más industria automotriz en Estados Unidos, ya a que los empleos en la manufactura de vehículos eléctricos se van a ir a China.

Trump expresó estas declaraciones a pesar de que los empleos automotrices han registrado un incremento desde que Joe Biden obtuvo la presidencia en enero de 2021, tras de un disminución durante el mandato del candidato republicano a la Casa Blan en las próximas elecciones de noviembre.

“Si yo no gano, ustedes ya no tendrán una industria automotriz en dos o tres años”, precisó Trump, quien a su vez calificó de que será una medida temporal cualquier incremento durante el mandato de Biden o de Harris. “Ya no tendrán ninguna planta de manufactura. China se quedará con todas ellas debido a los vehículos eléctricos”, añadió el expresidente estadounidense.

Así también, aseveró que va a obligar, de llegar a la Casa Blanca, a las automotrices extranjeras a que construyan sus fábricas en Estados Unidos a través de la imposición de aranceles a los autos importados. “Sería como quitarle un dulce a un niño”, acentuó el republicano.