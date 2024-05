Donald Trump afirma que migrantes chinos están en Estados Unidos para crear un ejército. Ellos cuentan otra historia

Desde inicios de año , a medida que los recién llegados chinos han ido intentando hacerse un hueco en Estados Unidos, Trump ha hecho alusión por lo menos seis veces a hombres chinos en “edad de combate” o “edad militar” y ha insinuado en un mínimo de dos ocasiones que estaban conformando un “ejército” de migrantes. Es un tema de debate que ha sido amplificado en los medios conservadores y en las redes sociales.

“Llegan desde China, 31, 32,000 en los últimos meses, y todos están en edad militar, y son en su mayoría hombres”, afirmó Trump durante un mitin de campaña el mes pasado en Schnecksville, Pensilvania. “Y eso me llama la atención. ¿Están tratando de construir un pequeño ejército en nuestro país? ¿Es lo que intentan hacer?”.

Mientras Trump y otros explotan el incremento de cruces fronterizos de migrantes chinos y de la preocupación real por la amenaza geopolítica de China para promover sus objetivos políticos, las organizaciones de defensa de la población asiática temen que esa retórica pueda alentar más acoso y violencia contra la comunidad asiática. En Estados Unidos, las personas de ascendencia asiática ya experimentaron un repunte de incidentes de odio alimentado por la retórica xenófoba durante la pandemia de COVID-19.

“No cabe duda de que la retórica deshumanizadora de Trump y sus ataques descarados contra las comunidades migrantes alimentarán más odio no sólo en contra de los migrantes chinos, sino de todos los estadounidenses de origen asiático en Estados Unidos”, dijo Cynthia Choi, cofundadora de Stop AAPI Hate y codirectora ejecutiva de Chinese for Affirmative Action, en declaraciones a The Associated Press. “En medio de un clima político y un año electoral ya enardecidos, sabemos demasiado bien qué tan dañina puede ser esa retórica”.