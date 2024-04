¿Tus ondas cerebrales están a la venta?, una nueva ley quiere cambiar esa situación

Con el surgimiento de las neurotecnologías de consumo, los datos que se recopilan son cada vez más privados . Una diadema monitorea la actividad cerebral del usuario para operar como guía personal de meditación . Otra asegura que puede ayudar a tratar la ansiedad y algunos síntomas de depresión . Una más lee e interpreta señales cerebrales cuando el usuario se desplaza por las aplicaciones de citas, supuestamente para ofrecer mejores conexiones (“‘Escuchar a tu corazón’ no es suficiente” , sostiene el fabricante en su sitio web).

El senador Mark Baisley, republicano que promovió el proyecto en la cámara alta, declaró: “ Me siento muy bien de que Colorado vaya a la vanguardia en cuanto a abordar este tema y dar las protecciones debidas para las características únicas de las personas en su privacidad. Sencillamente, estoy muy satisfecho de que se haya aprobado ”.

La ley se dirige a las tecnologías centradas en el cerebro a nivel del consumidor . A diferencia de los datos delicados de los pacientes obtenidos con dispositivos médicos en contextos clínicos, que están protegidos por la ley federal de salud, en general los datos relacionados con las neurotecnologías de consumo no están regulados, explicó Genser. Gracias al vacío legal, las empresas pueden recaudar una enorme cantidad de datos muy delicados sobre el cerebro, en algunos casos durante un periodo no especificado de años, y compartir la información con terceros o vendérsela.

Entre otras protecciones, los consumidores tienen derecho a acceder a sus datos, borrarlos y corregirlos, así como a optar por no participar en la venta o uso de sus datos con fines de publicidad dirigida. En cuanto a las empresas, el manejo de esos datos se sujeta a normas estrictas y deben divulgar el tipo de datos que recopilan y lo que planean hacer con ellos.

Algunos expertos opinan que la industria de la neurotecnología crecerá conforme se involucren las principales empresas tecnológicas como Meta, Apple y Snapchat.

“Avanza muy rápido, pero está a punto de experimentar un crecimiento exponencial”, afirmó Nita Farahany, profesora de derecho y filosofía en la Universidad Duke.

De 2019 a 2020, la inversión en las empresas de neurotecnología aumentó aproximadamente un 60 por ciento en todo el mundo, y en 2021 se situó cerca de los 30,000 millones de dólares, según un análisis de mercado. Esta industria atrajo gran atención en enero, cuando Elon Musk anunció en la plataforma de redes sociales X que se había implantado por primera vez en un ser humano una interfaz cerebro-computadora fabricada por Neuralink, una de sus empresas. Musk después dijo que el paciente se ha recuperado por completo y ahora puede controlar un ratón solo con el pensamiento y jugar ajedrez en línea.

Si bien las tecnologías que estudian el cerebro pueden ser siniestramente distópicas, algunas han ayudado a desarrollar tratamientos exitosos. En 2022, un hombre que estaba paralizado por completo logró comunicarse a través de una computadora con solo imaginar que movía los ojos. Además, el año pasado unos científicos lograron traducir la actividad cerebral de una mujer paralizada y comunicar su lenguaje hablado y expresiones faciales a través de un avatar en una pantalla de computadora.

“Es maravilloso lo que las personas pueden hacer con esta tecnología”, dijo Kipp. “Pero pensamos que deben existir algunas salvaguardas para las personas que no quieren que nadie lea sus pensamientos ni utilice sus datos biológicos”.

Esto ya es una realidad, según un informe de 100 páginas publicado el miércoles por Neurorights Foundation. El reporte analizó 30 empresas de neurotecnología de consumo para determinar cómo se comparan sus políticas de privacidad y licencias de uso con las normas internacionales de privacidad. El estudio reveló que solo una empresa imponía restricciones al acceso de las personas a los datos neurales de otros de manera significativa y que casi dos terceras partes de ellas podían, en ciertas situaciones, compartir datos con terceros. Dos empresas dieron a entender que ya habían vendido datos de ese tipo.

“La necesidad de proteger los datos neurales no es un problema futuro, sino de este momento”, advirtió Genser, uno de los autores del informe. c.2024 The New York Times Company.

Por Jonathan Moens, The New York Times.