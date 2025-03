‘Ya no podía continuar con eso’: narra Alicia Villarreal la noche que la llevó a denunciar a Cruz Martínez

“Ha sido algo impactante también para mí, para la gente. Siento que es algo que no debo de vivir (...) ese día me pasaron muchas cosas, algo que no puedo explicar muy bien, no lo había vivido de esa manera como en esa noche” , relató Villarreal.

La intérprete explicó que, tras la presunta agresión, logró salir de su casa y buscar refugio en su oficina, donde su hermana aún se encontraba. “Ni siquiera sé cómo salí de ahí. Salí de la casa y me fui a mi oficina, ahí todavía estaba mi hermana”, agregó.

Villarreal explicó que ha evitado hablar del tema públicamente para no entorpecer la investigación y porque revivir los hechos resulta doloroso.

Desmiente relación con Arturo Carmona y Francisco Cantú

Durante la entrevista, la cantante también aclaró que su conflicto con Cruz Martínez no tiene relación con Arturo Carmona ni con Francisco Cantú, quienes han sido mencionados en torno a su situación.

“No es el tema ni tampoco para que el señor (Arturo Carmona) ande dando declaraciones, ni si está de un lado o del otro o si protege a la familia, no le corresponde. Francisco Cantú no tiene nada que ver, jamás he salido con él”, afirmó.

Asimismo, dijo desconocer las razones detrás del enojo de Cruz Martínez hacia ella: “A veces cargamos tantas cosas que no está claro”.

Un divorcio que no se ha concretado

La cantante también reveló que lleva varios años intentando divorciarse de Cruz Martínez, pero no ha logrado concretarlo debido a la negativa del productor musical. Según explicó, la separación ocurrió en 2021, pero legalmente siguen casados.

“Tengo años diciendo que me he querido separar de él, pero siempre es la parte de la familia que te amarra, ya llegamos a este punto. Había todo eso (maltrato de violencia psicológica y física) y ya no podía continuar con eso”, declaró.

Incluso, mencionó que en el pasado ya había interpuesto una denuncia contra su esposo: “No es fácil enfrentarse con alguien que dice que es mentira, que estás exagerando”.

La situación legal entre la cantante y su esposo sigue en curso, mientras Villarreal busca poner fin a su relación y continuar con su vida personal y profesional.