Ucrania llegó a un acuerdo con EE. UU. Esto es lo que hay que saber

El borrador del acuerdo debatido el martes no incluye el pago de 500.000 millones de dólares que el gobierno de Trump había exigido anteriormente.

Ucrania aceptó un acuerdo para ceder a Estados Unidos los ingresos procedentes de algunos de sus recursos minerales, dijeron un funcionario estadounidense y otro ucraniano el martes, tras una intensa campaña de presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Condiciones del acuerdo

Aún no se conocen los detalles finales del acuerdo, como la cantidad de dinero que Ucrania pagará a Estados Unidos.

Pero un borrador del acuerdo debatido el martes no incluía la exigencia de que Ucrania diera 500.000 millones de dólares a un fondo propiedad de Estados Unidos. Tampoco incluía una cláusula que obligaba a Ucrania a devolver a Estados Unidos el doble del importe de cualquier ayuda estadounidense futura.

Los ucranianos se sintieron más cómodos con el acuerdo en los últimos días, después de que los estadounidenses eliminaran algunas de las condiciones más onerosas.

El borrador del acuerdo decía que Ucrania aportaría a un fondo la mitad de sus ingresos procedentes de la futura monetización de los recursos naturales, entre los que estaban minerales críticos, petróleo y gas. Estados Unidos poseería la mayor participación financiera en el fondo permitida por la legislación estadounidense, aunque no necesariamente toda. Y el fondo estaría diseñado para reinvertir parte de los ingresos en Ucrania.

Garantía de seguridad

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, había presionado reiteradamente para que se ofrecieran garantías de seguridad a su país a cambio de los derechos sobre los minerales, debido a que la guerra de Rusia está en su cuarto año. Pero los borradores de los acuerdos revisados por The New York Times no incluían ese compromiso de seguridad.

Proceso de aprobación

El martes se envió a Ucrania un borrador final traducido del acuerdo, según el funcionario estadounidense.

Se espera que el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, y su homólogo ucraniano firmen primero el acuerdo y que después Zelenski viaje a Washington para firmarlo con Trump, dijo el funcionario estadounidense.

Lo que está en juego

Ucrania controla más de 100 yacimientos importantes de minerales críticos, según un estudio de la Escuela de Economía de Kiev, además de reservas modestas de petróleo y gas natural.

El titanio que se utiliza en la construcción, los aviones, los implantes ortopédicos y como aditivo en pinturas y cosméticos, incluidos los protectores solares, entre otras muchas cosas. Las minas de titanio del centro de Ucrania representan alrededor del 6 por ciento de la producción mundial, según los medios de comunicación ucranianos.

El litio que es un elemento crucial en las baterías, incluidas las de los vehículos eléctricos, y en otros productos industriales, como algunos medicamentos. Ucrania posee un tercio de las reservas totales de Europa, aunque algunos yacimientos se encuentran en zonas disputadas por la guerra. Antes de la guerra con Rusia, funcionarios ucranianos le sugirieron a Elon Musk que invirtiera en minas de litio.

El uranio que se utiliza en centrales y armas nucleares. Ucrania tiene las mayores reservas de uranio de Europa.

Las tierras raras que son un grupo de más de una decena de metales, mucho menos abundantes que el titanio o el litio, que se utilizan en muchos sectores de alta tecnología como la energía verde, la electrónica y la industria aeroespacial. Ucrania tiene reservas importantes que en su mayor parte están sin explotar, y no está claro lo costosa que sería su extracción.

