Una cirugía de espalda podría ser una de las razones de Luigi Mangione, para matar a CEO de UnitedHealthcare

El sospechoso del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, fue reportado como desaparecido por su familia el mes pasado luego de perder contacto con ellos tras una reciente cirugía de espalda, según fuentes e informes.

Luigi Mangione, de 26 años, fue capturado en Altoona, Pensilvania, el lunes después de que un empleado del restaurante de comida rápida lo vio comiendo en un McDonald’s y creyó que se parecía al pistolero buscado por el descarado tiroteo de la semana pasada afuera de un hotel de Manhattan.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Sheinbaum confirma la muerte de 17 menores en tres estados por bacteria Klebsiella oxytoca

Mangione, un graduado de la Ivy League de una prominente familia de bienes raíces de Maryland, fue encontrado portando un arma fantasma, máscaras y escritos inconexos que lo vinculaban con la emboscada, dijeron las autoridades.

Mientras los investigadores continúan juntando las piezas del posible motivo del asesinato a sangre fría, se supo que Mangione había perdido contacto con sus seres queridos en las semanas previas al tiroteo.

La madre de Mangione denunció su desaparición el 18 de noviembre, posiblemente de una casa en San Francisco, dijeron fuentes policiales.

El sospechoso, que nació y creció en Maryland, tiene vínculos con San Francisco y una última dirección conocida en Honolulu, según la policía.

Mientras tanto, uno de sus ex compañeros de clase en la Escuela Gilman de Baltimore dijo al New York Times que los compañeros de Mangione recibieron un mensaje a principios de este año porque la familia del sospechoso estaba tratando de encontrarlo.

El compañero de clase, Aaron Cranston, dijo que el mensaje indicaba que Mangione no había estado en contacto con sus familiares desde que se sometió a una cirugía de espalda varios meses antes, informó el medio.

Mientras tanto, RJ Martin, un amigo y ex compañero de habitación en Hawaii, le dijo a CNN que Mangione había hablado previamente de sus problemas de espalda.

“Cuando lo entrevisté por primera vez, antes de mudarse, recuerdo que dijo que tenía un problema de espalda y que esperaba fortalecerse en Hawái”, dijo Martin.

El compañero de habitación dijo que los problemas de espalda de Mangione eran tan “traumáticos y difíciles” que una lección básica de surf lo dejó postrado en cama durante una semana.

Cuando se sometió a la cirugía, dijo Martin, su amigo le envió imágenes de las radiografías.

“Parecía atroz, con sólo tornillos gigantes clavados en su columna”, dijo.

Esto surge cuando fuentes dijeron que Mangione puede haber guardado rencor contra el ejecutivo de UnitedHealthcare debido a sus interacciones con la industria médica, señalando una foto de rayos X en su cuenta X que muestra cuatro alfileres en la columna.

Mangione también tenía cinco libros sobre dolor de espalda crónico en su lista de lectura en su cuenta de Goodreads.

Incluían títulos como “Crooked: Outwitting the Back Pain Industry and Getting to the Road to Recovery” y “Why We Get Sick: The Hidden Epidemic at the Root of Most Chronic Disease ― and How to Fight It” (Por qué nos enfermamos: la epidemia oculta en la raíz de la mayoría de las enfermedades crónicas y cómo combatirla).

Fueron añadidos a su estantería virtual entre mayo de 2022 y febrero de 2023.

Los acontecimientos se produjeron cuando Mangione fue procesado y se ordenó su detención sin derecho a fianza durante una breve audiencia judicial el lunes por la noche.

Fue acusado de posesión de un arma de fuego sin licencia, falsificación y proporcionar identificación falsa a la policía.

Las autoridades dijeron que esperaban que se presentaran cargos de asesinato en Nueva York en los próximos días.

Thompson, de 50 años, fue asesinado el miércoles pasado mientras caminaba solo hacia un hotel de Midtown, donde la empresa matriz de UnitedHealthcare, UnitedHealth Group, estaba celebrando su conferencia anual de inversores, dijo la policía.