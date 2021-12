Invitarán gobernadores de NL, Coahuila y Tamaulipas al FBI y la DEA a mesas de seguridad

Los gobernadores del noreste y la Embajada de Estados Unidos pactaron unas nuevas mesas ahora con el tema de seguridad para atacar el fenómeno de la violencia y migración en ambos lados de la frontera.

Al término de la reunión, celebrada en Nuevo León, el gobernador de este estado, Samuel García; el de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca y el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar anunciaron los acuerdos a los que llegaron.

El ausente fue el mandatario estatal de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme quien se retiró antes por un compromiso en su estado.

El mandatario anfitrión resaltó que la unión entre las tres entidades ya está funcionando porque mantienen operativos en la región.

Aclaró que las mesas son para ir más allá en el tema ya que delincuencia organizada, drogas, migración y relaciones exteriores son asuntos que atiende la federación.

“¿Qué queremos aquí? Encontrar los mecanismos para también como estados participar”, abundó.

Sin embargo, dijo que se invitará a las agencias federales de Estados Unidos y al gobierno federal de México para la toma de acuerdos y convenios.

García mencionó que hay que ser muy cuidadosos de no invadir “esferas” que no corresponden a los estados o bien “ocupar cajones” que no tocan.

Los temas que se tratarán en estas nuevas mesas a las que se invitará a las agencias de Estados Unidos: DEA; FBI y Departamento de Justicia, tienen que ver con tráfico de personas, de armas y desaparición.

Por su parte, el Embajador, sostuvo que esta problemática es común en ambos lados de la frontera y se tiene que atacar en conjunto.

Habló de “quebrar las cadenas criminales” que causan tanto daño a ambos países.

Puso el ejemplo del tráfico de armas y dijo atañe a ambos lados de la frontera.

García Cabeza de Vaca comentó que los grupos criminales no respetan los límites de fronteras.