¿Jaime Maussan tenía razón?... los videos de OVNIS de los 90’s que ahora confirman amenaza extraterrestre

Muchos han estado en su contra, algunos más lo han apoyado y otros viven en el limbo a espera de saber si lo que dice es verdad o no sobre el fenómeno OVNI .

Quien no recuerda su programa ‘ 60 minutos’ donde exponía los avistamientos y casos de OVNIS y extraterrestres ; sus participaciones en programas como ‘ ¿Usted qué Opina?’ conducido por el también periodista Nino Canún , programas que duraban horas sobre el debate del fenómeno y donde Maussan difundía sus videos.

“Desde el inicio de los años 2000, hemos observado un número creciente de objetos no autorizados o no identificados” , dijo Scott Bray , director adjunto de inteligencia naval de Estados Unidos.

Asimismo, aseguraron que un número creciente de objetos no identificados han sido reportados en el cielo en los últimos 20 años.

Hace unos días, se realizó la primera audiencia sobre “objetos voladores no identificados” en medio siglo, dos altos funcionarios de la inteligencia de defensa de Estados Unidos dijeron que el Pentágono está comprometido con la determinación de los orígenes de lo que llama “fenómenos aéreos no identificados” (UAPs, por sus siglas en inglés), comúnmente denominados objetos voladores no identificados (ovnis), pero reconocieron que muchos siguen estando más allá de la capacidad del Gobierno para explicarlos.

Si bien en la televisión ya no hay una transmisión en alguna cadena mexicana de televisión, en YouTube y redes sociales el investigador sigue difundiendo su trabajo.

Bray, dijo que el número de UAPs catalogados oficialmente por un grupo de trabajo del Pentágono recientemente formado ha aumentado a 400 casos.

En junio de 2021 la inteligencia de Estados Unidos ya había afirmado en un reporte que no había pruebas de la existencia de extraterrestres en los cielos, pero reconocía que decenas de fenómenos constatados por pilotos militares no tenían ninguna explicación. “No hacemos presunciones sobre lo que es o no es”, señaló Bray.

“Los fenómenos aéreos no identificados son una amenaza potencial de seguridad nacional y deben ser evaluados en ese sentido”, dijo el representante demócrata Andre Carson, quien estaba a cargo de presidir el panel de la audiencia, y quien subrayó la importancia de tomarse en serio los UAPs.

“Los UAPs no tienen explicación, es cierto. Pero son reales”, dijo Carson, planteando la preocupación de que los funcionarios del Pentágono se han centrado previamente en “la fruta fácil”, los casos que son relativamente fáciles de explicar, mientras que “evitar los que no se puede explicar.”

En este contexto, los videos presentados a los largo de los años y producto de investigaciones del periodista Jaime Maussan, conocido experto sobre el fenómeno de los Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) cobran mayor fuerza, pues de desde los años 80’s y 90’s ha difundido los avistamientos de supuestos seres de otros planetas.

El contacto con extraterrestres podría darse en los próximos 10 años: Jaime Maussan

Sobre la audiencia, Maussan dijo ““Hay un cambio de actitud, hay un cambio en la agenda, evidentemente. Cuando inicia la pandemia nosotros nos dimos cuenta de esto y supusimos que algo estaban planeando, que algo iba a suceder y creo que pudimos anticipar lo que ahora el Gobierno de EU está reconociendo”, declara en entrevista para Sputnik Jaime Maussan, quien por 25 años ha conducido el programa televisivo Tercer Milenio, especializado en ovnis.

“Ya no lo vemos como una locura. El tema OVNI ha dejado de ser algo extraordinario para convertirse en parte de nuestra realidad. Aún un gran número de personas faltan por aceptarlo, pero ya no veo que nadie se ría, que nadie ante mis comentarios haga una risita pues burlesca”, presume el comunicador.

Jaime Maussan está convencido de que el anuncio de EU es tan sólo una especie de preparación ante el inminente riesgo de que “en cualquier día (los extraterrestres) puedan hacer una demostración que podría generar una gran confusión, el desplome de los mercados, provocar pánico o respuestas incontrolables de los gobiernos del mundo”.

Este contacto directo, de acuerdo con el investigador, podría darse en la próxima década ante la reciente apertura del Gobierno estadounidense y con base en las declaraciones de exmilitares y exfuncionarios.

“Yo no dudaría que podríamos tener una respuesta de estos seres en los próximos 10 años, no creo que pase de eso. Creo que en un año o dos el Gobierno de EU va a estar admitiendo que hay cosas allá afuera que no saben qué son ni de dónde vienen”, comenta.

A lo largo de su carrera periodística, iniciada en 1970, Maussan ha sostenido la presencia de vida extraterrestre en la Tierra, con reacciones más negativas que positivas; sin embargo, a casi 30 años de distancia cuando inició su icónico programa para la televisión mexicana, el panorama es otro y esos videos borrosos que antes le valieron burlas, hoy son pruebas del Pentágono.

Entre los materiales mostrados por el Pentágono en la audiencia del Congreso destacan el llamado incidente de Nimitz, de 2004, y el de Gimbal, de 2015, los cuales en un primer momento se difundieron en internet sin que muchos los tomaran en serio.

“A partir de ahora vamos a ver el pasado y nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que creíamos fantasiosas son reales”, sostiene Maussan y como ejemplo pone el famoso caso Rosswell de 1947, en donde, en un primer comunicado oficial, se reconoció el hallazgo de un ovni y, un día después, se cambió la versión para asegurar que se trató de un globo meteorológico, que posteriormente se descubriría pertenecía al Proyecto Mogul, implementado para detectar pruebas nucleares de la Unión Soviética, en el contexto de la Guerra Fría.

Hay una larga lista de casos que se podrían prestar a revisión, a criterio de Maussan, y que, al menos en la actualidad, ya se podrían reconocer como ovni o Fenómenos Aéreos Indefinidos, como ahora nombra el Gobierno estadounidense a este fenómeno.

“Ellos solamente van a aceptar que hay cosas que están volando que no saben qué son. Ni van a aceptar que le han mentido al pueblo de Estados Unidos, ni van a aceptar que han recuperado seres extraterrestres, no van a aceptar que tienen tecnología extraterrestre, que tienen naves extraterrestres, porque implicaría, sobre todo, que engañaron a todos. Desafortunadamente sería muy negativo para ellos revelarlo”, afirma el investigador.

Hoy, el investigador está convencido de que su trabajo como ufólogo fue reconocido indirectamente por el Gobierno estadounidense.