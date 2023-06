Juez concede a empresa primera suspensión para reforma de AMLO a la Ley Minera

Un juez federal ha concedido a una empresa la primera suspensión parcial contra el decreto de la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ley Minera.

Fue la empresa canadiense Frist Majestic Plata a la que le admitieron el trámite de amparo, bajo el argumento de tener a trámite solicitudes de concesión ante la Secretaría de Economía.

Ulises Rivera González, del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Administrativa, expuso en el documento que como medida cautelar no sea causa un perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. Sin embargo, no es de efecto general, por lo que solo aplica para la empresa quejosa, que busca no verse afectada por la reforma aprobada por el Senado de la República el pasado 28 de abril.

Es decir, con la suspensión parcial no se aplicará el tercer párrafo del artículo quinto transitorio del decreto minero; de modo que la solicitud de concesión ante el gobierno no sea desechada cuando entre en vigor la ley.

“Se solicita al juzgador la suspensión para el efecto de que se paralicen todos los efectos y consecuencias derivados del tercer párrafo del artículo Quinto transitorio del Decreto impugnado, esto es, para que no se tengan por desechadas sin mayor trámite las solicitudes de concesión en materia minera solicitadas al amparo de la Ley vigente anterior a la emisión del Decreto impugnado”, argumentó el consorcio canadiense.

Firs Majestic Plata promovió el martes 30 de mayo el recurso de impugnación contra una parte del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para Minería y Agua, los Residuos, en materia de concesiones para Minería y Agua.

Será el próximo miércoles 7 de junio, cuando se llevará a cabo la audiencia incidental en la que el juzgador Rivera González deberá resolver si le concede a la empresa la suspensión definitiva.