Este día, un juez federal negó el amparo solicitado por la defensa de Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con el que buscaba que se declare prescrito el delito de ejercicio indebido del servicio público por el que está vinculada a proceso en el caso de la Estafa Maestra.

TE PUEDE INTERESAR: Ajustarían salarios acorde a la inflación: AIERA

Publicidad

El juez Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, rechazó amparar a la ex funcionaria del Peña Nieto, al considerar que fue correcto que el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos decidiera no decretar el sobreseimiento de la causa penal 314/2019 en la que Robles está acusada de ser omisa para evitar un desvío de más de 5 mil millones de pesos en la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que también encabezó el sexenio pasado, al señalar que el delito no ha prescrito.

En su resolución el juez señaló que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no contiene disposiciones contrarias al Código Penal Federal como para considerar que la primera derogó el delito contenido en el segundo cuerpo normativo.

Rosario Robles ya presentó un recurso de revisión contra la decisión del juzgador mismo que fue admitido a trámite por el Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal de la CDMX.

Publicidad

En consecuencia, mientras el tribunal se pronuncia, el proceso penal de la exsecretaria de Estado continuará vigente.