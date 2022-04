“¡La gente quiere el Tren Maya!”, insiste AMLO durante gira de supervisión

“El viernes y sábado visitamos cuatro campamentos de ingenieros militares que han iniciado la construcción de 550 kilómetros del Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. Además, les comparto unas imágenes de la zona arqueológica de Kohunlich, de la Laguna Milagros y de Bacalar. Con todo respeto, como México no hay dos.”

Te podría interesar : Tren Maya no tiene todos los permisos ambientales, como dice AMLO; Fonatur omite presentarlos

Frente a los efectivos castrenses expuso que, “nos da mucho gusto estar en este campamento y agradecerles por su voluntad de trabajo, su responsabilidad, su profesionalismo, ustedes saben que esta obra terminada, así como el aeropuerto Felipe Ángeles son en beneficio de nuestro pueblo, de nuestro querido México, no se trata de obras con fines de lucro, son obras verdaderamente públicas en beneficio de todos los mexicanos.

“Hay cinco frentes trabajando, en cinco tramos y ustedes van a construir dos tramos, se van a financiar estas obras con el presupuesto público porque no permitimos la corrupción, y el presupuesto rinde cuando se maneja con honestidad.

“Y porque estamos haciendo todo esto, no solo la impulsar el turismo, no solo impulsar el desarrollo, para que se tenga trabajo, para que se tengan utilidades y se garantice el futuro, que nunca falten las pensiones para los integrantes de las fuerzas armadas que van al retiro, no solo eso, también para que cuiden y defiendan estas obras que se hacen con dinero del presupuesto, sin deuda.”

Sonriendo les dijo a los militares, que permanecían en posición de escucha, “voy a estar viviendo, no tan seguido, para que no se presionen. Ya saben que debemos de terminar en diciembre del año próximo. ¡La gente quiere el Tren Maya!”.

Con información de medios